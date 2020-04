'Resistiré'

Este año, durante la Semana Santa, no oiremos marchas procesionales por nuestras calles. Las marchas serán sustituidas por esa canción que, en nuestros días ya se ha convertido en un himno y que apareció en 1988 en las voces del Dúo Dinámico.

Nuestras cofradías no saldrán a la calle, pero los diputados mayores de gobiernos de todas las hermandades pedirán a las 20:00 la venia para unirnos todos los cofrades a ese aplauso común por todos los que luchan contra el Covid-19. De las tantas grandezas que poseen las hermandades, una de ellas ha sido la resistencia a los avatares del tiempo.

A lo largo de los siglos, las hermandades han vivido y sufrido todo tipo de sucesos que han fortalecido su idiosincrasia. Desde que surgió la crisis sanitaria en la que estamos sumidos, las hermandades aceptaron con buen talante el hecho de que este año no iban a procesionar, y desde el primer momento empezaron a agudizar el ingenio para ser instrumentos útiles para ayudar a sobrellevar estos días.

Muchas han sido, y siguen siendo, las iniciativas que están surgiendo desde las hermandades para estar más cerca de las personas más vulnerables a esta crisis.

Bucear por las redes sociales de las hermandades es encontrarse una gran variedad de iniciativas para recalcar la importancia que tiene vivir los días de la Semana Santa de este año desde el recogimiento y la oración.

Los cofrades, desde el primer momento de la crisis, ya teníamos asumido que este año no íbamos a acompañar a nuestros titulares de la forma habitual. Este es un año distinto que pasará a los anales de la historia de la Semana Santa como el año de los silencios, de las ausencias, de las calles vacías, de las puertas de las parroquias y capillas cerradas. Este es el año en el que las hermandades no se hicieron cofradías y en el que las casas de los cristianos en general y de los cofrades en particular se hicieron partes de las distintas iglesias desde donde rezar. Las hermandades siempre han demostrado su carácter resiliente y por eso saldrán más fortalecidas. La de este año será distinta, pero, al fin y al cabo, será Semana Santa.