Redención y retorno a la energía nuclear

La energía nuclear, demonizáda tras las catástrofes de Chernobyl y Fukushima, ha retornado a las mesas de debate sobre la transición energética y el cambio climático. No como problema, sino como parte de la solución. La Agencia Internacional de la Energía afirma que sin la energía nuclear la transición no es posible. La energía nuclear es una fuente limpia, que no emite gases de efecto invernadero, es barata, estable en el suministro, autónoma y reduce la dependencia exterior. La energía nuclear puede reducir los costes la transición hacia fuentes renovables. En cuanto a los riesgos, el progreso tecnológico de las centrales nucleares en eficiencia y seguridad determina que los riesgos de catástrofe o medioambientales son similares a los de otras energías. Desde el punto de vista económico y financiero se han reducido las elevadas cifras de los proyectos de inversión y los largos períodos de construcción, implantación y recuperación de la inversión. La construcción de pequeños reactores (SMR) ha mejorado la escalabilidad, reducido la inversión

El paradigma energético también está cambiando en la Unión Europea. El bando a favor de la energía nuclear está liderado por Francia y seguido por los países del Este. El bando en contra está liderado por Alemania , apoyada por Austria, Dinamarca , España y Luxemburgo. El equilibrio entre los dos bandos se ha roto ante el reciente pronunciamiento de la Comisión Europea a favor de la energía nuclear, apoyándose en él informe emitido por el Centro de Investigación Común Europeo (Joint Resarch Centre) ."La energía nuclear no solamente es necesaria para facilitar la transición, sino que también es ineludible que participe en el mix final, juntamente con las renovables ,para garantizar la suficiencia y la estabilidad del suministro" ha declarado la presidenta de la CE.

La Comisión Europea desea que en la Taxonomía o lista de energías verdes, figuren la energía nuclear y el gas. El gas de manera temporal, mientras se completa la transición .La energía nuclear de manera definitiva como componente permanente del mix energético. Incluir a la energía nuclear en la Taxonomía de energías verdes, implica que los proyectos de inversión en energía nuclear y gas puedan acceder a los fondos europeos del Next Generation. . Alemania y España, se han opuesto. Sorprende que España ,con una dependencia energética exterior superior a la media europea, con problemas de suministro de gas tras el cierre del gaseoducto del Magreb y con la mayor factura eléctrica de la UE se oponga a la propuesta de la CE. La energía nuclear en España contribuye al 22,2% de la generación eléctrica, en la UE al 26% y en Francia a casi el 80%. El propósito del Gobierno Español es cerrar las centrales nucleares en 2035 ,Alemania en 2022. Mientras tanto nuestra vecina Francia continúa invirtiendo en energía nuclear, así como China(14 reactores más), Rusia ,Estados Unidos , Reino Unido y otros. El debate sigue abierto, pero la crisis energética, la inflación, los costos de la transición ,las dudas sobre el retraso y la suficiencia y la estabilidad del suministro , juegan a favor de que la energía nuclear sea un componente estructural y permanente del mix final.