El Recre y su venta

Hace un año, esta corporación aprobó la venta de las acciones del Real Club Recreativo de Huelva, Decano del fútbol español, en manos del Ayuntamiento desde que se produjo la expropiación de las mismas al anterior propietario, y tras haber sido declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Desde entonces, el Ayuntamiento ha tenido que hacer frente al pago de deudas con la Seguridad Social y con la Agencia Tributaria, que ascienden a cerca de 9,5 millones de euros. Cuando se aprobaron estos pagos, el compromiso y obligación asumida por todos era que había que vender el club a la mayor brevedad, que no podía seguir en manos del Ayuntamiento.

En el Pleno celebrado el pasado miércoles se produjeron tres votaciones, en las que este concejal siempre mantuvo la misma trayectoria que había mantenido en anteriores intentos de venta. Lo que hice fue cumplir con el compromiso adquirido y apoyar la venta.

Después del Pleno, en los medios de comunicación algunos señores han querido tergiversar la postura mantenida en las votaciones.

En el punto primero, en el que se votaba la urgencia del Pleno, resulta que los demás grupos de la oposición se pusieron de acuerdo para votar en contra; a mí, a excepción de Ruperto Gallardo, no me llamó nadie para explicarme este aspecto. Parece ser que no me consideran concejal. Pero mire usted, les fallaron los cálculos.

No se entiende que después de dos reuniones con el Equipo de Gobierno, se monte un numerito para anular el Pleno, que se tendría que haber vuelto a convocar para el siguiente viernes, dos días después. Nadie tiene en cuenta el coste que esto supondría para las arcas municipales. Estos cambios cuestan dinero, que es dinero de todos los ciudadanos.

La votación fue favorable a la realización del Pleno. Yo, lógicamente, voté a favor.

En el punto dos, en el que se votaba declarar desierto el anterior proceso de venta del club, en un trámite administrativo necesario para abordar la nueva venta, ocurrió tres cuartos de lo mismo. La versión y justificación que dieron la mayoría de grupos era que el día antes, a las 20:00, se les había enviado las alegaciones del grupo que en principio había ganado la venta. Hay que recordar que los informes de los técnicos municipales daban como no válido el proceso de venta a dicho grupo comprador, al no presentarse en notaría para la firma.

Como no me parecía lógico que un escrito presentado el día 12 nos lo enviaran el día 17 a doce horas de la celebración del Pleno, di como buenos los informes de los funcionarios, y voté a favor de la no adjudicación. Es curioso que quienes se llenan la boca hablando de "dejar al Recre en paz" sean los primeros que tratan de hacer política con él.

Y en el punto tercero se votaba el nuevo pliego para la venta, una vez incluidos los anexos que los demás habíamos solicitado (deuda del club, contratos de préstamo...).

Como considero que el compromiso era vender, voté favorablemente. No es entendible la postura de otros grupos como el PP, que habían mostrado hasta el momento su apoyo a todas las decisiones tomadas por el Equipo de Gobierno respecto al Recre, y ahora por las declaraciones de la candidata a las próximas elecciones cambia el paso, en un bandazo más propio de Ciudadanos. O el grupo de Izquierda Unida, que tras apoyar el pliego anterior en un alarde de "incoherencia", en palabras de su presidente, ahora pretendía torpedear la venta. Tendrán que dar explicaciones a los ciudadanos.

En resumen, hice lo que en conciencia creía mejor para Huelva y para el club, esperando que se recuperen lo antes posible los dineros adelantados.

Los gritos de algunos voceros no me harán cambiar de postura.