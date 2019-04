Un Recre de récord

Zona de play off comprimida y cada jornada es un compromiso de capacidad de resistir: un liderato compartido para un cuarteto destacado incluido en cinco puntos. Claramente es una fuerza que se opone a la acción de otra fuerza. Y en el segundo escalón generan ilusión San Fernando y Badajoz. Un disparado Cartagena con 13 jornadas en cabeza sólo ha sumado dos puntos en los últimos cuatro partidos y el Melilla padeciendo un bajón enlazó en el mismo período cuatro victorias para recuperar el primer puesto perdido en la jornada 18. Entre ambos han dominado la situación tras acumular el club norteafricano 12 veces el puesto privilegiado.

La regularidad del Recreativo es su mejor baza y su carta credencial reconoce que lleva un récord de media Liga sin perder. Este dato elocuente hace que Salmerón se manifieste sorprendido ante las críticas por el juego y las mermadas opciones ofensivas tras los dos últimos frenazos en el Nuevo Colombino. El rendimiento del Recreativo fuera (29 puntos) es similar al casero, un punto menos que le convierte en un duro rival cuando sale de Huelva como segundo más fiable con el mejor sistema defensivo y también el segundo máximo goleador.

La nueva UD Melilla fundada en 1976 es el más veterano en el grupo IV de Segunda B desde su debut con 31 temporadas seguidas marcadas por la frustración de no superar la fase de ascenso. El irregular terreno del Álvarez Claro no ha sido propicio para el Recreativo, sólo un empate a cero hace dos temporadas. El dominio del Melilla es tangible desde el regreso del Decano a la categoría: cinco victorias en siete partidos. El control de la emoción interna que trata de no verse invadida y luego engullida por la pasión externa. Y el doble reto recreativista para romper el maleficio y a la vez lograr el liderato tras saborearlo en la segunda jornada. Salmerón y sus jugadores creen en ello y potencian su optimismo.