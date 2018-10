Positivo e inevitable

Cuesta mucho sacar esto adelante, tío. Mucho". Paseábamos con las manos echadas al hombro del otro desde el vestuario hasta el campo. Él vestido para jugar el derbi, yo encharcado después de haber echado un rato bajo una lluvia torrencial con los veteranos y la cantera. Estaba a disgusto con mi última columna, y así me lo hizo saber. Nunca hubo nada más allá que una descripción de los hechos; quizás la lírica la hizo menos transparente y se entendió mal, así que hablemos claro. En su día no me pareció positiva la creación de otro club; y no por nada personal, sino por el Tartessos. Esto es incontestable porque era mi opinión (nada más). Y también es verdad que todo tiene dos caras, nada es bueno o malo per se, y aquello que yo opinaba no era más que eso, algo subjetivo y pasado. El Huelva Rugby Unión ha seguido su propio rumbo y el trabajo ha dado sus frutos. El pasado sábado había rival para el Tartessos. Los linces se impusieron, pero se compitió, y eso, como él me contaba mientras andábamos hacia el campo -y como en el Tartessos también saben-, cuesta mucho.

Los caminos son diferentes, ni siquiera paralelos, pero lo importante es que este deporte crece en Huelva. Hay dos entidades -cada una con su idiosincrasia- lo que le ofrece al no iniciado donde elegir. Las bondades de cada uno de los clubes, que las hay y muchas, debe descubrirlas aquel que desee comenzar en este deporte, o el iniciado que llega desde fuera a instalarse en Huelva.

Lo que sí nos ha dejado este sábado es un enfrentamiento catártico. Un nudo necesario en la línea del tiempo que se inició con el inevitable (y al fin positivo) cisma.

El Tartessos llegó, vio y venció. El Unión, concentrado y motivado, tuvo sus momentos de dominio al inicio de ambas partes, aunque los numerosos fueras de juego lastraron su defensa. Ambos equipos deben mejorar cosas de cara a los partidos que llegan en el futuro. Lo más positivo fue ver a los juveniles debutar en el XV del lince, el trabajo de años de cantera por fin desemboca en el Iberoamericano. Hay rugby para rato en la vieja Onuba.