La Perspectiva

Leí el fin de semana una información relativa a que el Getafe estuvo acompañado el sábado, en el Wanda, por 500 seguidores, subrayándose en la noticia que "se habían logrado agotar todas las localidades visitantes disponibles". Me alegro de tal circunstancia por una afición que, como sabemos, ha sido en no en pocas ocasiones objeto de burlas y de memes. Pero ahí están, disfrutando con los suyos por los mejores coliseos de España.

Enseguida empecé a poner las cosas en perspectiva y no para infravalorar lo de los aficionados del populoso municipio de la Comunidad de Madrid, sino por otra historia bien diferente; veamos: 500 de Getafe, en Primera, visitando a uno de los grandes, el Atleti, y un estadio espectacular como es el 'nuevo' recinto rojiblanco, que se encuentra a apenas 20 kilómetros de distancia de la ciudad getafense, que alberga casi 200.000 habitantes. Además, el equipo llegaba en buenísima onda tras una racha espectacular. Y a uno le da por pensar otra vez qué debe tener en la cabeza cierta afición que, en la categoría más baja que jamás ha pisado, tras el peor año nunca imaginado, después de centenares de batacazos y penurias en temporadas previas y en una capital y provincia de pequeñas proporciones en cuanto a habitantes, es capaz de hacerse, junto a su equipo, por ejemplo, 480 kilómetros para ver un duelo frente a un filial y llevar a más de mil personas a tal distancia, cantidad repetida este curso en varios desplazamientos para colorear de albiazul campos que poco tienen que ver, precisamente, con el lujoso porte del grandioso Metropolitano.

Un exjugador del Decano que se codea con la élite lo comentaba la misma tarde del domingo: "Como se respira fútbol en Huelva se respira en pocas partes. Mi experiencia aquí, y eso que me tocó un año duro, resultó inolvidable", decía con cariño mientras recordaba momentos muy especiales vividos en torno al pionero. Ese reconocimiento foráneo hacia esta gran -y peculiar- familia no da de comer, ni puntos ni nada por el estilo, claro que no, pero quizás sirva para recargar pilas de cara a este final de temporada de obligado cumplimiento. Y quién sabe, si todo va bien, si ésta es al fin la puerta de acceso a la primera de las muchas y merecidas recompensas por tantos llantos, tantos esfuerzos y tanta fidelidad de tantísima gente.