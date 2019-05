Pedro está que se sale

Ganó las generales con más ventaja sobre el PP de la que él mismo esperaba, ya nadie podrá llamarlo okupa, como hacían los que insidiosamente no le consideraban presidente acceder a La Moncloa por una moción de censura. Siempre ha sido Pedro Sánchez un hombre muy pagado de sí mismo, pero ahora está que se sale. Y además le salen las cuentas sin pedir favores a los independentistas.

Está que se sale porque a su derecha y a su izquierda tanto Iglesias como Casado han cometido errores de bulto y no han tenido el resultado que esperaban. Iglesias, en su arrogancia infinita, se pasea por España como si fuera a formar parte del Gobierno después del 26-M, convencido de que Sánchez no tendrá más remedio que acceder a sus exigencias; Casado, sin ápice de arrogancia pero empeñado en echar a otros la culpa del 28-A, recorre España intentando recuperar el terreno perdido y con cuidado de no irritar a Rivera, el único que le permitirá salvar los muebles si, como hace Iglesias con Sánchez, el líder de Cs se aviene a pactos como en Andalucía. Pero eso no es gratis, sino un intercambio de cromos, y si fuera posible, Casado tendría que avenirse a dejar en manos de Cs algunos centros de poder, algunos gobiernos.

Iglesias y Casado viven una situación similar con algunos candidatos: varios se presentan sin las siglas de sus partidos, conscientes de que la marca, en vez de sumar, resta. En el PP no muestran incomodidad por el hecho de que personas como Borja Sémper, Francisco de la Torre o Xavier García Albiol prefieran marcar distancias.

En Podemos, la figura de Iglesias sufre el desgaste de cinco años de liderazgo que ha acabado con abandonos importantes de dirigentes y de confluencias. También algunos de los más importantes candidatos prefieren hacer la campaña por su cuenta.

Esta situación deberían llevar a PP y Podemos a reflexionar, a pesar de que no lo consideren una cuestión relevante. Lo es. Así las cosas, se comprende la euforia de Pedro Sánchez.