Patricia Pardo, la presentadora del verano

Un verano más ha sido la sustituta de Ana Rosa Quintana durante sus vacaciones. No es tarea fácil ponerse al frente de uno de los programas más conocidos de la televisión, ocupar el puesto de una de las presentadoras a las que casi todo el mundo pone cara, y además hacerlo en verano, la época de menos consumo televisivo del año. Pero la labor de Patricia Pardo durante estos dos meses (y durante otros veranos) ha sido digna de admirar. La periodista gallega se ha ganado este puesto con su trabajo de los últimos años. Sus primeras apariciones en El programa de Ana Rosa fueron como reportera. Cubrió casos tan sonados como el de Asunta Basterra, con el que se volcó y en el que logró varias exclusivas. De ahí pasó a colaborar en plató, aportando siempre un punto de vista muy lógico y profesional. Hasta que le dieron la oportunidad de presentar el formato. Una elección muy acertada. Durante estos dos meses ha demostrado que le apasiona su profesión, que se toma en serio su trabajo y que es capaz de conducir con elegancia un programa de varias horas en directo. Incluso cuando Joaquín Prat se ha tomado sus merecidas vacaciones, ella ha continuado cada mañana en plató. Y no se ha echado de menos ni a Ana Rosa ni a su compañero. Que no se note la ausencia de los presentadores habituales solo se logra haciendo un buen trabajo.

Hace un tiempo tuve la oportunidad de entrevistar a Patricia. Durante la conversación pronunció una frase que lleva a rajatabla. "Pasiño a pasiño faise o camino" (Pasito a pasito se hace camino) y ese ha sido el secreto de su éxito. Casi siempre hay que empezar desde abajo para cuando se logra escalar y llegar a lo más alto, mantener los pies en la tierra. Y esto se nota tanto en plató como en sus redes sociales, donde comparte fotografías con sus compañeros de trabajo y su familia (y donde además de Galicia, Cádiz está muy presente) en las que se muestra de lo más natural. Una naturalidad que sus compañeros destacan. Porque además de transmitir buena imagen por televisión, también logra transmitir buenas sensaciones a sus compañeros, que siempre hablan de ella con mucho cariño.

Con el caso de Patricia Pardo queda demostrado que es posible apostar por rostros menos conocidos para el gran público. Soplos de aire fresco que tomen el relevo de otros que ya están demasiado vistos. De momento Ana Rosa continúa con su programa. Pero si algún día decide jubilarse, Patricia sería muy buena opción para ser la nueva reina de las mañanas cuando Quintana se marche.