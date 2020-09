No se es famoso de verdad si a uno no le sale un hijo secreto, ilegítimo o putativo (dicho vulgarmente). Julio Iglesias se enfrenta judicialmente desde hace décadas con Javier Santos; unas veces la Justicia le da la razón al supuesto vástago, otras se la quita... y así llevan desde 1992. Ahora la supuesta filiación ha llegado a la ONU. En España también es histórica la demanda de paternidad de Manuel Díaz El Cordobés, quien por fin en 2016, logró que la Justicia le declara oficialmente hijo de su padre, pese a las enormes trabas de éste y la oposición (que continúa) a aceptarlo en el núcleo familiar. Otro que tuvo que acatar lo que dictó el juez fue Pepe Navarro. En 2012 una sentencia nombró hijo biológico del presentador a Alejandro, tras una dura batalla de muchos años de Ivonne Reyes. El polémico empresario y político José María Ruiz Mateos oficialmente tuvo 13 hijos, pero el ADN probó que Adela Montes de Oca también era su hija. Aunque, eso sí, hubo que exhumarlo para comprobarlo. También hubo que exhumar a Salvador Dalí, porque a Pilar Abel le dijeron que era su padre; pero en este caso el ADN probó lo contrario, que no lo era.

Lo que se pone de manifiesto casi siempre es que es el roce el que hace el cariño y, por mucha sentencia a favor, el rechazo del progenitor que no quiere reconocer a su hijo (ya sea secreto, ilegítimo o simplemente olvidado), está ahí. Eso no hay Justicia que lo cambie.

Lo de las paternidades no es una novedad, tampoco en el ámbito de la realeza. A Alfonso XIII se le atribuyó un hijo ilegítimo, don Leandro de Borbón Ruiz Moragas, reconocido jurídicamente como hijo del que fuera rey de España y de la actriz Carmen Ruiz Moragas. El registro civil estimó la demanda de don Leandro el 21 de mayo de 2003, en un acto sin precedentes. Como consecuencia, el juez permitió que Leandro Alfonso ostentara los apellidos De Borbón Ruiz. Años después, en marzo de 2013, fue su nieto, Juan Carlos I, el protagonista de dos demandas de paternidad. El Tribunal Supremo rechazó por mayoría en 2015 la demanda interpuesta contra el Rey por la belga Ingrid Sartiau. En enero de ese mismo año, la sala rechazó igualmente la demanda del catalán Albert Solá. Alberto de Mónaco, por su parte, reconoció a dos hijos ilegítimos sin pudor alguno; se nota que en el Principado el glamour se lleva de otra manera. Otros famosos como Mick Jagger, Hugh Grant o Jude Law también se vieron obligados a aceptar a otros y, en algunos casos, los hijos extramaritales destruyeron sus matrimonios, como le ocurrió a Arnold Schwarzenegger y a Alejandro Sanz.

Será síntoma de que uno es un playboy, pero desembolsar una fortuna a un desconocido no es plato de gusto para los que parecen no tener sentimiento paternal.