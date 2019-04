Parece que sí pero cuidado

El Recreativo va a jugar las eliminatorias por el ascenso a Segunda División A. No me cabe la menor duda de que así será. Su fortaleza y buena dinámica lo llevarán a pelear por un objetivo maravilloso, que no muchos pensábamos que se podría alcanzar. El trabajo de Salmerón y el compromiso de la plantilla, con virtudes que el entrenador ha sabido potenciar, harán que los recreativistas sueñen hasta el final con volver al fútbol profesional.

Tener una afición que se cuenta por decenas de miles, tener aún más seguidores que están pendientes de sus partidos y poseer el aval que te da el respaldo de una ciudad entera son argumentos extradeportivos que, seguramente, también ayudan a estar cerca de dar el salto. El Recre despierta mucho interés, y los intereses serán mucho más fáciles de pagar en Segunda División A.

Una vez que el equipo albiazul ha metido la cabeza, o casi, en la pelea directa por el ascenso hay que seguir presionando a los rivales directos por conseguir el primer puesto. La ventaja es sustancial. Un cruce y ascenso. Un empujón más y al zurrón.

Todo, por lo que ven nuestros ojos ilusionados, parece estar encarrilado. Pero, cuidado. No todo lo que ha de venir será un paseo militar porque tampoco lo ha sido llegar a este momento. El Recre y su afición, que puede llegar a ser de 21.000 personas en un play off final, tienen que tener muy claro que la pelea será hasta el último segundo del último partido.

Ya nos pasó en la temporada 1990/91, la del récord de 19 partidos seguidos sin perder. En aquella ocasión, un mal encuentro fuera de casa y un traspiés en el viejo Colombino tiraron por tierra todos los sueños albiazules, y de camino abocaron al Decano a la casi desaparición en años sucesivos. Habrá que estar preparados para que no se vuelva a repetir lo primero, y en ningún caso lo segundo.