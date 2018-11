Me sorprendió la firmeza que mostró el entrenador del Decano, José María Salmerón, el pasado viernes en la rueda de prensa previa al partido en Talavera: "Una vez comenzado esto yo voy a estar aquí hasta el final. Yo cumplo mis contratos y mi palabra no va a cambiar". Ahí es nada. En un mundo en el que otorgar la palabra suele tener menos valor que un brasero en el desierto del Sáhara un 10 de agosto a las cuatro de la tarde (no pondremos ejemplos de personajes de aquí o de allá, que esta columna es de espacio limitado), es de agradecer su compromiso, sellado así públicamente, con esta locura recreativista, compromiso que se adhiere a su pacto privado anterior.

Esa palabra de Salmerón, ese gesto de ponerle pecho a las balas a todo lo que está por venir (que puede ser demasiado todavía) sin quitarse el escudo albiazul de la casaca, de cumplirse -no hay que pensar que sólo ha sido una frase de cara a la galería- valdría, para mí, mucho más que el triunfo en tierras toledanas, y mira que éste se ha sentido como un baño en agua bendita. Esto no quita que me siga asombrando el que aún exista quien espute desprecio, rencor y hasta odio porque, estando el panorama actual como está, haya jugadores -o entorno de jugadores- que sondeen otras posibles plazas donde, quizás, continúen su carrera si la cosa no se endereza. Que un trabajador busque estabilidad y seriedad fuera porque donde ejerce no la encuentra es lo más lógico del mundo; lo ilógico es lo que ha pasado aquí en un tiempo no muy lejano, en el que jugadores, empleados, técnicos, consejo y un largo etcétera dieron la cara por el Recre, día tras día, mes tras mes, año tras año, sin obtener nada -o muy poco- a cambio. Eso engrandece aún más lo vivido recientemente en esta casa.

De la palabra Salmerón tenemos que saltar, claro, a la palabra del alcalde, a la del presidente… Ya saben: "Esto se va a solucionar mucho más pronto de lo que parece". Que este curso va a tener remedio tengo las dudas justas (siempre alguna queda). Que la solución que está por llegar sea cuasi definitiva me cuesta creerlo más; ojalá. Los empleados, los fieles y todos los que sufren esta situación no merecen otra cosa que no sea soltar un suspiro definitivo porque el gran susto ya pasó. Yo sigo con en mis trece: si la solución no es definitiva no será una solución. Sería otro pasito camino del infierno. Más vale que no.