Cosmo TV ofrece bajo demanda todas las temporadas del talk show de éxito en Reino Unido, The Graham Norton Show, que se caracteriza por ofrecer una envidiable lista de invitados: Tom Cruise, Will Smith, Tom Hanks, Jamie Dornan, Hugh Jackman, Eric McCormack, Debra Messing, Cuba Gooding Jr, Helen Mirren, Harrison Ford, Lady Gaga, Bradley Cooper, Ryan Gosling, Liam Neeson y muchos otros; no hay estrella de Hollywood que se atreva a denegar la invitación de este carismático presentador cuyas entrevistas se intercalan en su programa con divertidas pruebas, interactuación entre varios invitados y el público, e incluso divertidas confesiones.

Podría decirse, por el formato y el talante del conductor, que es El hormiguero inglés, y Graham Norton, el Pablo Motos británico. El conductor, desde luego, se ha ganado el cariño de los famosos. Los nombres más importantes del mundo del espectáculo están siempre dispuestos a participar en su programa de entrevistas, que se ha convertido en todo un éxito de audiencia de la BBC. Y el responsable de ello es el propio Graham Norton, que se ha convertido en una celebridad en Reino Unido y Estados Unidos.

Nacido en Irlanda y abiertamente gay, es también actor, escritor y es muy conocida su faceta como cómico. Se crió viendo late shows americanos, pues la RTI irlandesa siempre se preció de mostrar los shows estadounidenses antes de que lo hicieran los canales ingleses. Además, es un gran eurofan y suele comentar el Festival de Eurovisión cada año para los espectadores británicos.

Entre los momentos irrepetibles que ha deparado The Graham Norton Show para la historia de la televisión figura cuando Debra Messing habla sobre Madonna, con la que trabajó como actriz invitada en Will & Grace; Jamie Dornan revelando algunas situaciones comprometidas en la película Cincuenta sombras liberadas; Tom Cruise y sus compañeros de reparto (Rebecca Ferguso, Henry Cavill y Simon Pegg) hablando de la sexta entrega de Misión imposible; una de las escasas apariciones televisivas de Carrie Fisher (la princesa Leia) hablando del romance que mantuvo con Harrison Ford en la vida real; o cuando Hillary Clinton comentó que estuvo a punto de no asistir a la investidura de Donald Trump.

La parte más curiosa del programa es que Norton suele dar una copita a sus invitados y los sienta juntos en el mismo sofá... a ver qué pasa. Aunque los famosos saben a lo que van, es frecuente que muchos se desinhiban y se cree una atmósfera de reality que es lo que da el toque al programa. Motos debería apuntarse lo de la copita, aunque sea un martini por la hora en que se emite.