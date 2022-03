El PLAN de los pies a la cabeza

En medio de este temporadón del Decano -que sí, que ya tocaba, que era lo exigido desde mayo y casi no cabía otra opción, pero tampoco la había el pasado curso para quedar entre los tres primeros con un grupo hecho 'de aquella manera' y la ignominia fue galáctica- existen bastantes nombres propios dignos de destacar. Uno tiene debilidad deportiva especial por don Juan José Mateo Silva, cuyo año está siendo para enmarcar.

Me consta, por si fuera poco, que posee una cabeza tan bien amueblada como tiene las piernas, algo tremendamente importante, ya saben: cuántos jugadores con condiciones excepcionales se quedaron en la nada por la ausencia de tranquilidad en su carrera y en su vida. Lo de este pequeño-gran carrilero, que hoy día le plantaría cara en un duelo a muerte hasta a Kipchoge, es para quitarse el sombrero: difícil ser más regular, llegar en más ocasiones de una línea de cal a otra, participar tanto en fase ofensiva, ser una roca detrás y, además, convertirse en clave como lo fue en momentos señalados con goles aquí y golazos allá. Y según cuentan desde Lepe la temporada pasada no sucedió así; puede que este gran cambio sea por arte de magia, por trabajo, por el equipo que le rodea o porque alguien tocó la tecla exacta. Elija la respuesta que crea oportuna, que para eso tiene usted sus neuronas.

Eso sí: a Juanjo, como a otros tantos, si Dios quiere y el ascenso se materializa (perdónenme pero "fútbol es fútbol", que diría aquél), su gran reválida le va a llegar a partir de agosto: porque aquí creo que nadie olvida que en el debe de esta entidad está volver, de forma inmediata, a la tercera categoría para dar cuanto antes el salto al fútbol profesional, único objetivo deportivo admisible viendo todo lo que hay detrás del Club. Hay quien lo tiene cristalino, que tiene EL PLAN, como se dice ahora, en su mente. De momento, el primer escalón para ello está cerca de subirse. Sinceramente creo que esta temporada no la olvidaremos -para bien- unos cuantos aunque haya gente que viva amargada por encima de sus posibilidades y que trate de hacer sentir culpable a los que disfrutan con cada paso adelante. Hay muchas personas que sienten esto a su manera y se merecen una fuente, un fiestorro o un viaje a Las Bahamas si lo desearan. Don Juan José Mateo Silva, entre ellos. No me dirán que no…