Ontiveros: sabiduría, compromiso y pasión

Ha fallecido Emilio Ontiveros, catedrático de Economía, investigador, empresario, escritor y divulgador, Es difícil encontrar un economista tan completo que haya dedicado su vida al servicio de España con sabiduría, compromiso y pasión. Su gran vocación fue la de profesor y formador de universitarios, de profesionales y de empresarios. Lo cual imprimió carácter al resto de sus actividades como empresario, como escritor y como divulgador. En el año 1987 fundó la empresa de consultoría Analistas Financieros Internacionales(AFI) acompañado de otros dos socios, también catedráticos, Antonio Valero y Ángel Bergés. AFI nació ligada a las cajas de ahorros, pero pronto se convirtió en una consultora al servicio de bancos e instituciones públicas, nacionales e internacionales, Hoy AFI es una de las consultoras internacionales de prestigio. Su plantilla, altamente cualificada, es de 200 profesionales. Emilio Ontiveros consiguió su sueño, la continuidad entre universidad y empresa. Los primeros profesionales de AFI fueron sus mejores alumnos. Emilio Ontiveros creo AFI a su imagen y semejanza. Sus productos y servicios están basados en la profesionalidad, en los fundamentos, en el análisis riguroso, en el compromiso con el crecimiento y desarrollo de las empresas y del país.

Lo que más destacaba en Emilio Ontiveros es su excelente calidad como persona generosa, comprometida y apasionada. Nunca decía que no a las demandas de sus alumnos, de los medios de comunicación, de las instituciones y de las empresas. Su capacidad de comunicación como profesor y conferenciante eran extraordinarias. Explicaba la economía y la vida con una voz serena y al mismo tiempo apasionada. Los conceptos y escenarios más complejos los explicaba con sencillez, siempre al alcance del público que le escuchaba. En economía e historia si algo no se entiende es porque hay alguien al que no le interesa que se comprenda, solía decir. Al final la empresa que fundó, es una extensión de su espíritu universitario de investigación, formación y aplicación del conocimiento. Dentro de AFI hay una escuela de finanzas y nuevas tecnologías financieras por la que han pasado muchos ejecutivos y profesionales de las finanzas y de la tecnología financiera del actual sistema financiero español.

Emilio Ontiveros creía en la posibilidad de un capitalismo progresista, abierto al mundo, globalizado,en el que el comercio internacional y la libre circulación de capitales fueran los pilares fundamentales del bienestar y crecimiento de las personas y de las naciones, Según él la función de los estados es garantizar y preservar, mediante reglas e instituciones, la libre y justa competencia. De tal manera que el crecimiento sea inclusivo y las desigualdades disminuyan. El crecimiento de las desigualdades es un mal negocio tanto para los pobres como para los ricos, afirmaba. Respetuoso con las ideas de los demás, aunque fueran contrarias, le entusiasmaba el debate, que siempre lo encontraba enriquecedor. Aborrecía los dogmatismos y siempre estaba dispuesto a cambiar de opinión si los datos así lo avalaban. Interesado en el debate del bienestar, nunca aceptó los cargos políticos que se le ofrecieron, aunque alguno de sus admiradores lo deseábamos, Su vocación fue la de explicar y enseñar con pasión y la de ayudar a gobiernos, instituciones, empresarios, profesionales y universitarios, desde la Universidad y desde AFI.