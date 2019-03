La Olímpica y la caja de los truenos

Eestalló la bomba en Valverde del Camino. La Olímpica lleva años entre lo que debe ser y no es. El club andevaleño, siempre referente del fútbol provincial en todas las épocas, aunque nunca, y ese dato es curioso, ha jugado en Tercera División, ha sido noticia por las declaraciones de Alfonso Lozano, exentrenador verdiblanco y por la respuesta de parte de la plantilla, comunicado incluido.

El entrenador sevillano ha destapado la caja de los truenos al acusar directamente a los jugadores de Huelva del desastre deportivo. Luego se retractó de algunas de sus frases. Pero el daño ya estaba hecho. Es posible que en algunos aspectos, el técnico lleve su razón porque antes, otros técnicos, se han quejado en círculos concretos que es difícil entrenar allí por cómo está estructurado el club. Pero las acusaciones han sobrado porque hay cosas que se deben quedar dentro.

La respuesta de parte de la plantilla (llama la atención que no sean todos los firmantes aunque no se les apuntara) no se ha hecho esperar, comunicado incluido. Y llama poderosamente la atención que esa parte del plantel desacrediten la capacidad del técnico para dirigir un equipo, haciendo alusión a la táctica, al trabajo y al conocimiento de los rivales. También le ha sobrado frases al comunicado porque al igual que con el técnico, hay cosas que no pueden salir de un vestuario.

Se han retratado todos. Juan Corralejo lleva muchos años presidiendo el club y debe estar cansado. Pero no hay relevo. Y es lo que más entristece de una entidad que anda entre Pinto y Valdemoro desde hace tiempo. Demasiado hace Corralejo que no ha abandona el barco.

A todo esto el equipo está en puestos de descenso y llega Juan Márquez para intentar solucionar el problema. Lo mínimo que se espera es que los jugadores estén todos a una. Los de aquí, los de fuera, los de allá y los de acullá. Un club que supera los 90 años de vida se merece que todos se callen y jueguen, que defiendan la camiseta y el escudo y que lo que sea del vestuario se quede en el vestuario.