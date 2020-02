Noche de cuernos

Viernes, fin de semana, una jartá de gente por el centro de Huelva. Yo no sé dónde aparca tanta gente cuando todo el centro está peatonalizado. Yo desistí hace unos años de traerme el coche pues daba más vueltas que los CDR buscando contenedores para quemar.

El teatro está precioso, no lo había dicho todavía, la publicidad y esas lonas colgadas de los palcos hacen del teatro un sitio especial. Supongo que cuando retransmitan la final en directo por Andalucía TV para todo el mundo, esas lonas sigan colgadas para enseñarles a todos que necesitamos esos espacios para que podamos pagar los premios de este concurso. Cuando me siento en mi oficina sigo saludando a gente, me comentan la columna de ayer, hay personas que se van a presentar a la alcaldía solo por salir en una murga el próximo año.

La primera agrupación de la noche es el coro ganador de la anterior edición. De los superhombres destacar su segundo tango dedicado a todos los héroes anónimos que trabajan para esta sociedad. Después nos llegó el cuarteto con un nombre una jartá de largo Si llego a saber... una continuación de la murga Los vendas leyendas. No sé qué fue primero, si la murga o el cuarteto pero quiero destacar que está muy currado, muy bien teatralizada la actuación y encima te ríes, qué más se le puede pedir a un cuarteto.

La comparsa Los tocaos del ala, gran comparsa, mandando un mensaje precioso. Estos payasos de hospital que hacen que los niños que están en él no se sientan solos. Gran comparsa que también ha puesto los puntos sobre la íes. La batalla por el concurso está servida y va a ser muy dura.

Una manada de vacas se sube al escenario después del descanso. Original, sencilla, risas, letras muy buena música, buen montaje ¿sigo? Una murga de las buenas, solo os daré un consejo, no se la pierdan. Una delicia.

Después de las vacas vinieron los toros y cuando empezaron hubo espantada general. Por algo será.