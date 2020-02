Necesidad de una victoria terapéutica como crédito

Pesadilla sin despertar. El recreativismo se cansa de esperar: unos protestan y otros ya no tienen ganas de ná. Este Decano irreconocible sufre, no gana y tiene a la grada cabreada. De tener legítimas aspiraciones al aburrimiento es el trasvase más corto como el peor rival posible por inesperado. Monteagudo no ha sabido manejar el equipo según sus convicciones, también con el agravante de la poca colaboración de sus jugadores, que en el escaparate se abrazan locos a su alrededor como apoyo en las escasas alegrías.

Y todo repercute a favor de los contrarios, que se envalentonan y da igual la presión del puesto de la clasificación. La pregunta de rigor: "¿Dónde vais? Pues, a Huelva, a puntuar". Ocho de los 12 salieron cargados. No hay miedo escénico: mejor plantados, con iniciativa, descaro y determinación, despliegan con toques y llegan al área asociados, siendo conscientes de que hasta el final tienen opciones. Y la grada incrédula ¿qué pasa aquí? Quejas dolorosas con muestras de aflicción.

Bajo esta tesitura habrá que rentabilizar fuera para compensar. El tiempo sitúa la acción de la permanencia sin llegar nerviosos y apretados a la recta final. Un desengañado UCAM Murcia -triturador de banquillo con el debut de su cuarto técnico, Asier Santana- sorprende que no haya perdido en casa, igual que los dos primeros (Marbella y Yeclano) y es una prueba de sublevación para un Decano que busca el milagro cuando parece imposible.

El conjunto de creencias del vestuario certifica una verdad: quedan puntos para la aplicación de las matemáticas, que resuelvan los problemas si el equipo es capaz de ejercer influencia de dominio sumando tres o cuatro victorias seguidas. Un momento vital para crecer ¿cantidad de veces frustrados? Y es que el Recre lleva sometido mucho tiempo bajo una patología preventiva por razones de incompetencia. Dos equipos tristes y sin almas con ganas de sonreír.