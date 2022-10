Musk pide que la UE pague

Para recordarnos que no somos nadie, están las grandes figuras del mundo empresarial. No las figuras locales que se repiten en las galerías gráficas, sino las galácticas; hombres -todos los presidentes de las grandes corporaciones planetarias son cromosoma XY: eso es así a día de hoy- de colosal éxito en los negocios, con fenomenales fortunas. Junto con una árabe, Aramco, premiada por los dioses y las cabras con el oro negro del subsuelo, en el ramillete celestial encontramos empresas estadounidenses, principalmente tecnológicas y mayormente de Silicon Valley. El parnaso, ya en carne y hueso mortal, está habitado por Gates (Microsoft), Zuckerberg (Facebook), Page y Brin (Alphabet, o sea, Google), Bezos (Amazon) y los sucesores y ex socios de Steve Jobs (Apple). También Elon Musk, dueño de Tesla y de SpaceX, entre otras empresas de descomunal poder. Musk es un hombre que, desde la lejanía de la periferia colonial -los virreyes son digitales y comerciales-, parece excéntrico: desde luego, céntrico, o sea, estándar y normal, no lo es; él es en buena medida el centro, su propio centro. Les pone nombres extravagantes a sus hijos, y se pasea por el espacio en cohete privado, igual que Richard Branson el de Virgin y el propio Jeff Bezos, que con Blue Origin se propone liderar el transporte aeroespacial. Mientras, en este recóndito sitio del mundo empequeñecido, algunos no acabamos de entrar por Blablacar o la Nube, y las pasamos canutas al cambiar de móvil. Ca uno, con sus caunás, dice un compañero olvereño. Obsoletos seremos, tarde o temprano.

A falta de un Registro de la Propiedad que ponga orden en la nueva Conquista del Oeste (y del Este, del Norte, del Sur, del infinito y más allá), SpaceX lleva tres años enviando al espacio satélites Starlink, de los cuales pretende hacer orbitar 12.000. El objeto social declarado de este proyecto es tejer una red que lleve internet a todo el planeta, sin colisionar -eso aseguran- con 5G, o sea, llegando adonde no lo hacen las redes fijas. Pero no es eso solamente, sino mucho más, y será casi todo en unos años, que quizá ni sus ojos ni los míos verán... o sí. Un servicio de internet de banda ancha, baja latencia y cobertura mundial a bajo coste (para quién es la baratura, quién lo sabe). Starlink lleva dando servicio gratuito al ejército ucraniano desde que la Rusia de Putin invadió Ucrania con su tremenda infantería y a misilazos artilleros. Uno de los objetivos militares primeros de la guerra del XXI es la infraestructura de conexión del enemigo. Sin comunicación, no hay nada que hacer. Según afirma la compañía de Musk, ellos llevan perdiendo, o dejando de ganar, 20 millones al mes para que el ejército de Zelenski pueda mínimamente defenderse frente al Goliath con sede en el Kremlin.

La UE, por boca del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el español Josep Borrell, ha propuesto que los Veintisiete paguen la factura de los sistemas de Starlink; tanto es lo que la Europa que nos alumbra se juega en esta guerra que causa inflación galopante en los bolsillos de los presupuestos de los estados miembros y de los de sus ciudadanos; de la propia viabilidad comunitaria. El juego es de suma cero: lo que SpaceX ganará tras demostrar gratuitamente su absoluta imprescindibilidad en este conflicto es lo que soportarán los europeos occidentales y periféricos de Rusia. Estados Unidos se demuestra una vez más -y puede que más que nunca- como el ancla del Viejo Continente. Y no lo hace tanto con su poder militar y su liderazgo vía OTAN, sino con sus compañías señeras. El centro del poder de la Tierra ha gravitado hacia China, pero sobre todo hacia Estados Unidos. O lo que es lo mismo: de sus grandes corporaciones.