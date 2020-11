Señor alcalde de Huelva; señor presidente del Recreativo; señora presidenta de la Diputación Provincial; señora delegada del gobierno andaluz; señora subdelegada del gobierno; señor delegado de la Real Federación Andaluza de Fútbol en Huelva; señor presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol; concejales, consejeros, diputados de Deporte, Turismo, Cultura, etc.; Junta de Andalucía; Cámara de Comercio, Federación Onubense de Empresarios, Universidad de Huelva, organismos y entidades de Minas de Riotinto… muévanse ya, por favor. Es un ruego, una súplica basada en una demanda histórica: toquen todas las puertas necesarias, hagan el ruido que sea menester, hablen y mantengan mil citas hasta la más extrema pesadez, pero no dejen pasar esta oportunidad. Sería imperdonable… otra vez.

Hace unas fechas conocimos la candidatura ibérica para albergar el Mundial de Fútbol en el año 2030. Si esa candidatura triunfa Huelva no puede quedar, de nuevo, al margen. La Cuna del fútbol español debe tener un asiento singular, sea de la forma que sea, si tal evento llega a nuestro país. Que no suceda como en aquel Campeonato del Mundo de 1982 ni como en otros acontecimientos en los que esta bendita provincia debió tener un papel protagonista clarísimo y, sin embargo, todos los partidos políticos e instituciones la ignoraron ofreciendo cuatro migajas al personal para disimular el crimen, lo que fue aún más sangrante. Eso no se puede volver a repetir.

Arranquen los compromisos que correspondan de las administraciones permitentes (en negro sobre blanco, que nos conocemos). Aprovechen esta tesitura para que hasta esta tierra, raíz del fútbol español, lleguen inversiones y subvenciones que la pongan en el mapa ante tal acontecimiento si la apuesta llega a buen puerto. Si otros aprovecharon para darle a sus ciudades la vuelta como a un calcetín para citas relevantes, ¿por qué no empiezan ustedes desde ya tratar esta oportunidad como gran impulso para la provincia de Huelva? Esto no va de sillones, cargos o partidos. Esto va de justicia para nuestra tierra, casi siempre pisoteada. Usen un Bien de Interés Cultural como es el Decano, a Minas de Riotinto y al arraigo del fútbol local para ello, que ya está bien eso de ver pasar los mejores trenes siempre y no poder montarnos en ninguno.