Momento crucial para espabilar ¡vamos Recre!

Que el Recreativo no está respondiendo a las expectativas fundadas en el play off es evidente. Que su afición ya se veía en Segunda era su consecuencia, de ahí su trastorno emocional. Que la situación actual, pese a todo, es un derecho de goce exclusivo, también es tangible. Que Salmerón y la plantilla están enrabietados con deseos de tapar todas las dudas es notorio y el campo es el examen de reivindicación. El fútbol es tan imprevisible que hasta este Recreativo enquistado puede hacer dos goles más que el rival. Ya es hora de ganar un partido de valor de eliminatoria decisiva. Hay que asumir y aprender rápido que las lecciones de play off son cortas e intensas, que hoy pueden terminar con una desolación, o bien, servir de impulso para preparar la celebración de un acto colectivo.

El Recreativo vuelve a fiarlo todo al toque del clamor y entusiasmo del Nuevo Colombino. De momento la presión de una grada llena o registrando una magnífica entrada durante la temporada ha beneficiado más a los rivales, que en lugar de achicarse por el miedo escénico se han sentido unos privilegiados en Segunda B al disponer de un plus de motivación observando un ambiente de glamur de un estadio de Primera como si fuera el Santiago Bernabéu o el Nou Camp.

El grito vehemente de una multitud es una base de crecimiento, pero los goles hay que meterlos en el campo sometiendo al contrario, generando juego y finalizando el trabajo con el punto de mira en el área de enfrente. El Recreativo llegó al play off de ascenso en estado de bienestar general y pleno de vigor con el aval del récord de 22 partidos sin perder y no ha surtido efecto para que sea respetado por sus rivales en el vis a vis. El equipo de Salmerón está sufriendo sus desajustes, pero el entusiasmo y la ambición no los puede perder nunca porque las decisiones deben enfocarse con la licencia para soñar. Hay que espabilar ¡Vamos Recre!