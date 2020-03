En la Milagrosa

En este segundo Domingo de Cuaresma tengo otra vez la posibilidad de hablar de dos congregaciones religiosas, en esta ocasión de las Hijas de la Caridad y de los Padres Paúles, que fueron de alguna forma las que sustentaron el nacimiento de la Hermandad de las Tres Caídas, que ahora celebra su 75 aniversario fundacional.

Por ello, es un momento gozoso que la sagrada imagen de Nuestro Padre Jesús de las Penas en sus Tres Caídas se encuentre desde ayer en esta Santa Casa para el vía crucis del Consejo de Hermandades, en el que tendré el honor de participar como pregonero de la Semana Santa de Huelva mañana lunes.

A mí me vienen muchos recuerdos, lo mismo que a infinidad de onubenses. Aquella mi primera comunión en ese templo hace cincuenta años, pero sobretodo lo que me salta es el recuerdo histórico al benemérito sacerdote y arcipreste Pedro Román Clavero, que no solo encargara a a las Hijas de la Caridad las escuelas gratuitas, sino que con la comunidad religiosa fuera el impulsor de este templo hace ahora los mismos 90 años que cuando se inauguró el del Corazón de Jesús desde donde viene las Tres Caídas y a donde se tuvo que trasladar en 1947. Me vienen recuerdos a las Hijas de la Caridad por su constante amor a Huelva; desde que llegaran a nuestra ciudad en 1876 todavía están con nosotros en el Colegio de San Vicente de Paúl. Hoy este recuerdo es gratitud con la alegría de saber cómo empieza todo.

Junto a las Hijas de la Caridad están los Padres Paúles que llegan en 1938 para encargarse del culto en la iglesia hasta que se tienen que marchar. No sin antes dar cobijo a la Hermandad de las Tres Caídas, que se funda en este templo desde donde procesiona, aunque hay que decir que el Señor salía a la puerta donde era colocado en el paso procesional; el de la imagen es el que utilizan en 1946.

Vaya hoy el reconocimiento a las Hijas de la Caridad y a los Padres Paúles haciéndoles presentes en esta efeméride.