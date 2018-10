¿Lo Merecen?

Piénsenlo un momento. ¿Se merecen los fieles albiazules (que esta temporada han vuelto a responder extraordinariamente bien en taquilla) el infinito berenjenal en el que sigue envuelto su club? Parece evidente que no y ya hasta dejo de lado los muy asiduos traspiés deportivos, porque es tan triste lo que atañe al Decano desde hace tanto tiempo que, lamentablemente, lo futbolístico, aunque puede ser su única tabla de salvación -cada día que pasa parece más claro que sólo una machada nos sacaría de las tinieblas-, la pelota se ha convertido en lo menos importante de las cosas importantes.

¿Se merece aquella gesta de Líberos del Decano que aún hoy esté en el limbo? ¿No hubiera sido el mejor gesto posible, la temporada siguiente a aquel junio loco, encajar aquello que se prometió y dar voz y ciertos votos a quienes dieron lo que podían (algunos dieron hasta lo que no tenían) por el equipo de su vida? ¿O se merece la grada este sainete montado con el césped y con el Trofeo Colombino, pata indispensable de la historia del Decano, que hoy vive temerosamente en manos ajenas? ¿De verdad merecía la pena otorgarle el mando de la carabela de plata, por unas pocas monedas, a quienes ni sienten, ni padecen ni entienden lo que suponen ciertas cosas en el Recre? ¿O merece la grada que más de dos años después de la expropiación -gesto valiente y creo que necesario- y tras tener las cuentas liberadas desde hace meses sigan siendo noticias los retrasos, los impagos y exista una sensación de peleas de gallos y pérdida de rumbo difícil de comprender? ¿Es normal que Eurosamop esté para ciertas cosas pero no para dar el respaldo económico que se presuponía? ¿Es lógico que aquella auditoría forense hoy siga sin conocerse? ¿O es comprensible que las instalaciones, por mucho trabajo que, me consta, se realiza desde dentro del club, estén en un estado que, en ocasiones, ruboriza? Y así podríamos seguir rellenando líneas y líneas…

El alcalde habló hace poco, en un foro auspiciado por este diario, de que la solución puede estar "próxima". Más vale que ésta sea inminente y casi definitiva, porque la mecha ya está encendida y no hay que ser un lince para darse cuenta de que mucha gente está a punto de estallar… entre o no entre la pelotita.