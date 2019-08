Los meses de agosto, por estas tierras, suelen ser marianos y aún más si coinciden con los traslados procesionales de la Blanca Paloma y La Cinta o el encuentro con la Virgen marinera del Carmen.

Llama la atención la cantidad de fieles devotos que acompañan a sus titulares y la repercusión social de las celebraciones.

Las páginas de periódicos, reportajes televisivos, webs y demás medios de información difunden cada tramo con todo lujo de detalles: entrevistas, horarios, asistentes y celebrantes de tal modo que tanto una como otra son ocasiones para expandir teóricamente la vocación y devoción del pueblo hacia la Madre del Redentor.

Visionado el espectáculo, a veces me pregunto si esos miles de fieles siguen junto a la Virgen como creyentes que llegan a reconocerse en Ella, o simplemente la acompañan al paso de la expectación mundana o de una simple tradición sin anclaje espiritual.

No seré yo quien juzgue esta cuestión porque según el evangelio, con la misma medida que juzguéis seréis juzgados. Sin embargo, me atreveré a trazar una serie de líneas que indiquen si el camino es aquel que se envuelve en salvas y cohetes, festejos y certámenes que surcan expectantes un día marcado en el calendario como el lecho ferviente alrededor de María, en el que depositan la efusión mariana.

La multitud se esparce como un fenómeno ambiental cada verano a lo largo de nuestra geografía y ello induce a que el fervor piadoso sea un soplo divino de adhesión y reconocimiento maternal a la intercesora ante Dios, por parte de una inmensa comitiva.

Lo preocupante, según entiendo, es la disparidad de criterios cuando se trata de ampliar el circulo ceremonial a esas otras opciones en donde hacer vivencia aquello que se palpa en esas manifestaciones religiosas.

Existe una contradicción aparente en la versión original del peregrino y su proyección en diversos aspectos que afectan tanto a su vida personal como comunitaria. La Iglesia marca la estrecha senda por donde caminar dentro del rito y la liturgia.

Materializar nuestras acciones se aleja del mensaje evangélico, y en ellas no caben determinadas actitudes que, una vez más, contrarían las voces del crucificado y la esperanza mediadora en su bendita Madre.

Formamos parte del pueblo de Dios y con ello afirmamos su palabra, confiando penas y alegrías a quien fue designada para traer al mundo a quien anunciaría la buena noticia mientras Ella sería el cauce que nos conduce a Él.

A la hora de decidir sobre cuestiones tales como el aborto, la eutanasia, el derecho de elección educativa, la enseñanza religiosa, la primacía de la libertad, el modelo económico o la égira de los marginados... los cristianos, peregrinos del cielo agosteño, deben tener presente que su presencia augura un mundo basado en la actitud de María y las secuencias de la parábola del samaritano, el sermón de la montaña y la resurrección, como consignas claves para diferenciarnos de quienes proponen un enfoque contrario a nuestra fe.

No sé si esa supuesta manifestación mariana continúa su ciclo a lo largo del tiempo, ni sé tampoco si en esa multitud que acompaña a María reside el testimonio de humildad, de gozo y de dolor. No me atrevo a excavar en esas multitudes en su continuo testimonio, en su adhesión al dictado de la Iglesia, en su participación sacramental, continua acción caritativa, próxima, fraternal y también en la disparidad o coincidencia con los principios y orientaciones que emanan de los textos conciliares. La pregunta remite a la masa que fermenta o se exhibe, buenamente.

No sé, en definitiva, si aquellos que ardorosamente siguen a María en sus distintas advocaciones saben lo que supone adoptar una arriesgada opción comprometida, o simplemente se adhieren a una festividad secular, vacía de contenido.

Esa Madre a la que confiamos nuestras angustias no es un reclamo ocasional, sino una respuesta ante quienes pretenden que deje de infundirnos su protectora mediación, por eso la invocamos y confiamos los más íntimos desvelos. Ella es la clave: ad Iesu per María.