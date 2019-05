Ya insistió en el programa que ella concluirá su carrera cuando crea conveniente, no cuando le digan (cuando le diga el jefe de Telecinco, Paolo Vasile). Y lo dijo ante otro rostro (aún) de Mediaset y zarandeado por la actual directiva, Toñi Moreno. Campos ha tocado el timbre más alto de la RTVA: el de San Telmo, así que salvo sorpresa contraria van a contar con ella en la autonómica en septiembre. Hoy precisamente se adelantará qué camino institucional seguirá Canal Sur para renovar dirección y consejo y fijarse a los nuevos tiempos de Moreno Bonilla. Su tocaya Toñi resolvió asperezas con la maestra, con la que compartiría parrillas y cuotas de gente muy mayor. La pública andaluza ha alcanzado notoriedad nacional por una noche gracias a la Campos, que tan vehemente se niega a quedarse en su casa cuando es capaz de generar titulares y atraer a espectadores que la añoran (o que incluso detestan, los iconos son así).

No es para ficharla como emblema para la generación de los influencers, pero sin duda sigue siendo una gran comunicadora. Sabe preguntar igual de bien que responder y picotear y tal vez es cuestión de darle un formato en el que pueda hacer más que aquellas charlas de festín de jubilados de Qué tiempo tan feliz. Podría ser esa entrevistadora de personajes de relieve que le falta a Canal Sur en el prime time y que nos alivie de los santos con rosquillas, sevillanas, romerías y caballos. No, no podemos ilusionarnos.

María Teresa Campos se merece en Canal Sur qué menos que la mitad de oportunidades que ha tenido su pupila Toñi Moreno para mantenerse en la programación y ser la musa de los directivos que llegan a San Juan. Ojo, el dato de Un año de tu vida lo ha forjado la malagueña (la sanluqueña Toñi nació en Barcelona y ella en Tetuán: accidentes del DNI). La repercusión viral fue por la veterana. Canal Sur va labrando con soplete su nueva parrilla: María Teresa e hijas, Toñi, Domi del Postigo, Agustín Bravo. Y más Juan y Medio. La Andalucía de la quinta o sexta modernización.