María Patiño, pasión intacta

Hay algunas personas que se dedican a la televisión que generan reacciones totalmente opuestas. O son muy queridos, o son muy odiados. Una de estas personas es María Patiño. Mis primeros recuerdos de María en televisión se remontan a cuando comenzó a colaborar en Sabor a ti junto a Ana Rosa Quintana hace ahora casi veinte años. Desde entonces, no recuerdo la televisión sin su presencia. Hablar de María Patiño es hablar de la prensa del corazón. Uno de los géneros más criticados pero más consumidos (del que por cierto, me enorgullezco). Y la presentadora ha logrado ser una de las grandes referentes de la prensa rosa en la pequeña pantalla desde hace ya mucho tiempo.

Pero aparte de todo esto lo que quiero destacar en estas líneas es algo que admiro de esta gallega tan sevillana. Y es la pasión que siente y demuestra por su trabajo. Puede caer mejor o peor, la intención de estos párrafos no es debatir esto. Lo que pretendo a través de estas líneas es destacar el hecho de que haya alguien en televisión que sienta tanto amor por su profesión. En la actualidad María es tanto colaboradora (Sálvame y Sábado Deluxe), como presentadora sustituta (Sábado Deluxe) como presentadora principal (Socialité). No es fácil tener distintos roles en televisión cuando unos están por encima de otros. Pero ella los ejerce todos con las mismas ganas y sin sentirse más o menos por estar en un puesto o en otro. A esto hay que sumar su fidelidad. Y no me refiero a cuando se guarda una información en favor de sus amistades (que también). Me refiero a la continua defensa que hace de sus compañeros, y no solo de los que vemos día a día en los platós. María siempre defiende a los reporteros, a los redactores, a los cámaras, y también defiende la prensa rosa. Y esto es algo que a menudo se echa de menos en televisión. Si hablamos de este tipo de programas a los que muchos denominan telebasura, por lo general lo que se hace es menospreciar el trabajo de todos los que nos dedicamos a escribir, grabar o hablar del mundo del corazón. Detrás de cada programa de televisión, de cada revista o de cada periódico existe un trabajo elaborado con profesionalidad y cariño. Por eso es de agradecer que alguien con tanta influencia lo defienda. De esta forma, si hay alguien que se merece estar en varios programas al mismo tiempo es María. Ojalá pasaran los años y todos mantuviéramos la ilusión del primer día con nuestros trabajos, aunque muchos lo consideren un trabajo menor como ocurre con la prensa del corazón.