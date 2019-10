Maneras de perder

Yo no sé a ustedes, pero el modo en el que el Decano cosechó la primera derrota en casa desde tiempos inmemoriales me hizo mosquearme mucho más por el fiasco de la imagen dada en Marbella, siete días antes, que por el propio traspié ante el líder. En un mundo lógico (ojo, que el fútbol suele no serlo), lo de este domingo no se volvería a repetir en nueve de cada diez partidos; no se puede volver a fallar tanto y de forma tan inverosímil (espero). Visto el nivel del equipo, la intensidad, la continuidad en el juego y las llegadas al marco rival (uno de los gallitos), enfada bastante que luego el Recre no sea el Recre cuando juega en la meca de la Costa del Sol o en Villarrobledo, donde hubo tramos en los que parecía una escuadra fantasma. Y a los fantasmas ya no queremos verlos más, nunca más, que demasiado nos ha costado quitarlos del césped y del palco.

Llevamos una rachita frente a la portería rival que intuyo que si el domingo hubiéramos lanzado un penalti sin portero también lo hubiéramos malogrado. Entre la ansiedad de Chuli, la falta de claridad en el momento decisivo de Isi Ros, la aún irreal presencia de Rubén Cruz y la ausencia de tino del resto, el otoño empieza a asemejarse al de los últimos cuatro años en esta dichosa categoría. Qué mal nos sienta siempre el cambio de estación y la llegada del frío, algo digno de estudio, oigan. Quien se libra de ese mal es Quiles, sobre el que se me acaban los calificativos por cada partido que realiza en el Colombino y de quien el Decano necesita esa versión de protagonista estelar también fuera de casa. El día que culmine con éxito la mitad de las espectaculares jugadas que lleva en sus botas llamará con insistencia a su puerta gran parte del fútbol profesional, no me cabe duda.

Ahora llega el filial granadino y siempre que éste regrese a Huelva nos acordaremos de aquel partido, de aquel gol sobre la bocina y de aquellos momentos previos y posteriores al duelo de 2016, instantes que sobrecogieron como nunca y que fueron el principio de todo. Esta vez este duelo debe significar el punto de partida para volver a coger confianza; es el primer envite para el desquite y para no desengancharse de la zona noble, que es lo realmente importante en estas fechas. De hecho, hasta abril poco más importa.