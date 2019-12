¿Luzardo? Era maravilloso...

Cuando don Roberto Arsenio Luzardo Correa saltó al césped el pasado sábado a recibir el cariño de la grada (por cierto, me faltó -como cuando lo de Núñez- algo menos simple y mucho más calor en el estadio, tanto por el homenaje como por la efeméride), el mayor de mis renacuajos me preguntó quién era ese hombre y cómo jugaba. "¿Que cómo era? Era un espectáculo, una maravilla. Uno de los mejores jugadores que han pasado por el Recre, uno de los referentes de nuestra historia. Un futbolista inolvidable", fue lo que me salió mientras tragaba saliva como podía. Cosas de la edad.

Como durante la infancia se tiende a mitificar todo hubo un tiempo -hace muchísimo- en el que pensé que, a lo mejor, mis recuerdos sobre Luzardo y Alzugaray (tanto montan, no concibo nombrar a uno sin el otro) estaban demasiado endiosados. Pero no; luego comprobé que quienes los vieron jugar los recuerdan como yo, con un pellizco en el estómago, con una sonrisa imborrable e incluso con los ojos haciendo chiribitas sin poder evitarlo. Es que lo de esa pareja fue demasiado: los golazos de faltas, de voleas y los pases increíbles del 10; los regates, las diabluras y los tantos con esa zurda inimitable del 11... Y era ese fútbol añejo, ese querido Municipal, ese Recre ochentero de olor a césped de siempre y de balompié sin aditivos. ¡Cuántos bonitos recuerdos!

Aunque uno era un crío, de esa época hay estampas que jamás olvidaré: aquel golazo de Luzardo ante la Real B en la fatídica primera liguilla de ascenso, los espectaculares tantos al Betis el día que se estrenó el Plus con un Colombino, ese gol postrero a los verdiblancos un 3 de diciembre del 1989 con el diluvio encima, la vuelta de la Copa contra el Madrid de la Quinta del Buitre, al que se le ganó 3-1, los partidos en la cumbre ante todo un Valencia, la lucha por el sueño en aquel extraño play-off... Ese Recre tenía algo especial. Ese fútbol (con Márquez, Ramón, Eraña, Del Pino, Vicente, Maraver y compañía) era otra historia. Ahora que estamos en las catacumbas no viene mal recordarlo: qué grande fue siempre el Decano. Y cuánto nos hicieron disfrutar los uruguayos. Qué suerte haber vivido todo eso y mucho más. No hay mejor homenaje propio que honrar a las leyendas del pasado. Los habrá iguales, pero más grandes que Luzardo y que Alzugaray… No, eso seguro que no.