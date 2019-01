El que inventó aquello de que "no hay quinto malo" se está cubriendo de gloria a la vista de la tormenta en Podemos, con una tarta que en vez de con cinco se ha quedado a dos velas al soplar Errejón, quien tras ser derrotado en Vistalegre II y desterrado a competir en Madrid ha servido su venganza en plato frío, dos años después, al gran jefe.

Lo clamoroso es que la camaradería en danza en 2014 ha devenido en un lustro en hostilidad y hasta gestos cordiales se leen en clave de maquillaje de aborrecimientos. Como niños viejos (ésos que dicen las verdades, pero no todas como una inocente criatura sino las que les interesan; esto es: medias verdades, la versión cutre de la mentira pura y dura), los mandos de Podemos se están enzarzando cual onda de pedrada al agua (cada vez más grande) en una bronca cuasi de patio de colegio generada mayormente por unos egos inflamados de votos.

Como si fuera un tonto que no se repone de un éxito, Podemos empieza a alarmar a los que un buen día cargó de ilusión, ahora presa de la desolación y aturdidos con tanta pelea de gallos en defecto de una reinvención atinada. El último episodio al respecto ha trastocado los roles que la infantería mediática adjudica al binomio estelar: un macho alfa rudo y radical ante un angelote tierno y flexible. En Vistalegre II el presunto oso de peluche fue arrollado, pero no cazado. Y ahora, con el sentimiento de venganza a flor de esa piel que no quiere vender a otras siglas, ha hecho una jugada diabólica, digo maestra. Con las elecciones del 26 de mayo encima, Errejón deja en la estacada a Iglesias y se erige como alternativa de poder a coleta morada, pues si se sumara a la plataforma de Carmena, habrá claudicado, y si se pone enfrente sería presumible un patinazo... que daría pábulo a otro pulso en un Vistalegre III.

Es peor restar que sumar, pero el dramón sería multiplicarse por cero. Los gemelos del padrazo han venido más con un lío que con un pan bajo el brazo.