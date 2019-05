¡Leed, malditos!

Lo peor de escribir es que te quita tiempo para leer. Es una sensación angustiosa esa de leer para corregir lo que tú mismo has escrito y pensar que ese tiempo podrías estar aprovechándolo mejor leyendo cosas en condiciones.

En esto del rugby hay poco que llevarse a la boca en español. Pocos escriben en nuestra lengua sobre el tema y las traducciones son escasas. Aun así siempre hay algo.

El libro de la fama, de Lloyd Jones, tiene una prosa algo dulzona, pero la historia que nos cuenta va directa al corazón de este deporte. Buscar al rival más lejano es irresistible para el que practica este deporte por dos motivos: porque siempre pone a prueba tu forma de ver el juego, y porque pasas más tiempo con tus compañeros de equipo. En este libro se describe la primera visita de los All Blacks a Inglaterra. Un equipo de jóvenes amateurs que es leyenda. El factor humano, de John Carling, es conocido por todos; Clint Eastwood llevó al cine esta historia de rugby y política en Sudáfrica con el nombre de Invictus (soy el capitán de mi alma). Léanlo; su versión de bolsillo es muy barata.

En inglés hay infinidad de obras maestras. Las que se refieren a los British and Irish Lions son fantásticas. Behind the Lions es la historia de este extraño club en la que merece la pena pararse; Del mismo autor, mi estimado Stephen Jones, encontramos Behind the rose sobre la blanca Inglaterra.

Tom English, un reportero escocés de altos vuelos, publicó en 2010 The grudge (El rencor), la historia del enfrentamiento del torneo de las Cinco Naciones de 1990 entre Inglaterra y Escocia. Ese partido lo retransmitió para España Ramón Trecet (está en TVE a la Carta; si buscan como rugby vintage lo encontrarán). English recupera aquel día histórico para los caledonios con una prosa directa y épica al mismo tiempo.

Este verano saldrá el libro de Fermín de la Calle Fina desobediencia como previa al Mundial de septiembre, pero ya hace tiempo que está disponible su última obra sobre los All Blacks.

Y yo aquí, corrigiendo esta columna. Corred a la librería.