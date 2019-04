Krypteia y los caminos

Es posible que todo se trate de los mensajes que se mandan. Y cuando los mensajes son abstractos, poco definidos, acaba creando confusión y en algunos casos rechazo. Antes la cascada de críticas que ha recibido Krypteia Capital en los últimos tiempos, la empresa ha determinado hacer público su pensamiento. Y en él vuelve a reiterarse que ha venido a Huelva para quedarse, para salvar a la patria y para jurar amor eterno al Recre. No seré yo quien ponga en duda esos sentimientos. Sería imposible medirlos porque para ello habría que meterse en las mentes. Pero algo habrá hecho mal Krypteia cuando el pueblo se le ha levantado en armas. Es posible que esos mensajes subliminales del pasado reciente le pasen factura. La vida es mucho más simple. En muchos casos no hay que agarrar banderas reivindicativas para que la gente sepa lo que hacen otros. Hace alusión a la humildad cuando eso precisamente es lo que le ha faltado.

Reclama lo suyo y es absolutamente legítimo. Desconocemos el contenido de las reuniones en las que se han alcanzado acuerdos en beneficio del Recre. Y seguramente, en este camino no sólo haya fallado Krypteia. Porque en la desesperación uno se agarra a un clavo aunque te abrase la mano. Luego habrá de todo, seguro.

Krypteia ha hecho distinciones a la hora de elegir los caminos para mostrarse en cuerpo y alma y esos caminos se han agarrado a un interés partidista para intentar hacer daño a otros a los que está enfrentado. Ha sido un grave error. Porque esos caminos, históricamente, se han cambiado de chaqueta como el que sale cada mañana a tomar el sol. La credibilidad se gana cuando uno pone rumbo norte y no se baja de la brújula. Hay que ser crítico, empezando por uno mismo para intentar ser mejor cada día. Lo que no se puede es criticar a todo lo que se mueve por odio a una parte. Porque al final, nadie te cree. No ponemos en duda las intenciones (buenas) de Krypteia. Pero hay caminos y veredas que están llenas de trampas. Y el pensamiento unánime es que la empresa, tan empeñada en hacerse con el Recre, equivocó el camino elegido y los mensajes que han sembrado la vereda.