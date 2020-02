Jornada flojita con una buena apertura

Cuarto día de preliminares, todos me cuentan que va a ser un día flojito. Como me han dicho tantas veces lo del día flojito y resulta que al final viene alguna agrupación y te sorprende, pues me quedo tranquilo y tiro para el teatro. La carpa está hasta las trancas, lo cual quiere decir que el primer grupo es muy bueno y viene a verlo mucha gente o que va a ser un buen día, pues los de los pueblos llenarán el teatro, que es lo que le gusta a la Fopac.

Cada día recibo a más gente en mi oficina. Me he venido directamente a mi butaca y ya me estaban esperando, son carnavaleros de toda la vida que vienen a echar un rato conmigo, a charlar, a contarme sus historias.

Cuando salen los presentadores, uno parecía el bedel de un colegio más sieso que el Chiqui cuando el Recre pierde un partido y además mereciéndolo. Anuncian la primera criba del jurado. La Divina Comparsa es sancionada, le quitan los puntos sumados en cuplés y popurrí por haber más componentes de los permitidos haciendo su repertorio, una norma instaurada este año por primera vez. Total, que a la comparsa le han dejado con menos puntos que al Recreativo de Casquero. Y, ojo, que ésta era de las buenas.

Qué alegría cuando se abrió el telón y vi a muchos carnavaleros de los buenos, gente como Ale Almansa, que desde chiquitito le gustaba la fiesta y apuntaba maneras. Recuerdo cuando le pegaba Moskovsky porque se metía en nuestros ensayos y participaba de todo nuestro acto, estoy hablando de la murga de Los Ventaneros, Los Hombres Litht, Los Pijotas, Los Arapahoes. El era muy chico y se le metió el veneno de la fiesta. Otro de los componentes de la agrupación es Javier Guisado, una voz inconfundible en el Carnaval onubense y además un gran tipo.

Con un autor como Jesuli se esperaban unas letras preciosas y así fue, comprometidas. Aunque en la primera se hizo su pequeño homenaje, que por otra parte lo tiene merecido. Una comparsa que va a dar mucho que hablar este año en el carnaval, fuerza, melodía, buenas letras y música. Me gustó la afinación del grupo. Y un gran montaje de voces. Digo yo que por lo menos estará en semifinales.

Después llego un cuarteto de Ayamonte. ¿Nadie les ha dicho que no basta con decir tacos y groserías para que la gente sonría? Sólo hubo uno en la sala que se reía a carcajadas y todo el que estaba en el teatro sabe quién es.

El resto de los grupos, para pasar el rato.