En cierta medida hay que reconocer que de cara al público la situación de desapego hacia los canales de TVE, en sus cifras más bajas de seguidores, obliga a tomar medidas expeditivas. Algunos medios tildan de "purga" el cese de Eladio Jareño, superviviente del anterior equipo, pero es tan mala la programación de La 1 que la administradora única debía actuar. Intuimos que además se habría llegado a un punto de desconfianza entre ambos.

Pese a que era necesario un cambio en las altas decisiones de TVE resulta un tanto pintoresco que sea un ingeniero, David Valcarce, quien se ponga al frente de unas cadenas en crisis por su escasa acogida en información y entretenimiento. Tal vez porque realmente quien entra como hombre fuerte de la caprichosa Rosa María Mateo es el ex director de El Periódico de Catalunya, Enric Hernández. Ahora mismo no se entiende esa predilección. El nuevo director de Actualidad parece perfilarse como organizador del abultado mastodonte de la redacción de Informativos (y más cuando se plantea el desmantelamiento de Torrespaña), pero el problema no se encuentra tanto en el control de ese gigante sino en remozar el conjunto de TVE, un sistema cortocircuitad que necesita una orientación integral. Es una labor de titanes para la que no debería haber interinidades. RTVE necesita una actuación firme y a largo plazo de un equipo acreditado. La desorientación en la Moncloa viene a embarrar todo aún más, imponiendo esta administradora sanguínea y partidista, bien alejada de esa figura de consenso y por concurso que algún día debería insuflar un espíritu renovador y pulcro en Prado del Reír. Jareño no justificaba su continuación por su parrilla de seriales, magacines insulsos, informativos a la baja y contenidos como ese TVemos impropio de una cadena nacional y que viene a servir de retraso horario de un prime time sin alicientes. Jareño debía irse,sí. Y con él Rosa María Mateo, una decepción, una profesional que no sabe estar a la altura de su misión.