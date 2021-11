El Íbex vuelve a caer

Tono mixto en los principales mercados de renta variable, tras los datos macroeconómicos de EEUU y los positivos resultados corporativos de empresas como Walmart y Home Depot.

En octubre, las ventas minoristas en EEUU crecieron un 1,7% mensual, su mayor avance en siete meses (en septiembre fue del 0,8%), superando las estimaciones en tres décimas. No obstante, esta cifra no está ajustada a la inflación, por lo que refleja no sólo un mayor consumo sino también el repunte de los precios (0,9% en octubre). Así, las ventas en estaciones de servicio registran su mayor avance desde marzo (+3,9%) ante el encarecimiento de los combustibles. Sin embargo, los ingresos en hostelería y restauración se mantuvieron estables, en un contexto marcado por la persistencia de la pandemia.

La producción industrial de EEUU también repuntó en octubre más de lo previsto (+1,6% mensual frente al 0,9% estimado) y un 1,2% en el caso de las manufacturas.

El mercado se mantiene pendiente de la decisión de la Casa Blanca sobre quién ocupará en febrero el cargo de presidente de la Fed una vez que finalice el actual mandato. Las opciones se centran en el actual presidente, Powell, y el gobernador Lael Brainard, elección que podría determinar el tono de la política monetaria de la Fed en los próximos meses.

Entre las principales bolsas de la Eurozona destacó el signo negativo del señecitvo español, el Íbex 35 , que retrocedió un 0,61%, con lo que cae hasta 9.040, lastrado principalmente por los sectores financiero, farmacéutico y turístico.