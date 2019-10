Huelva pierde

Huelva capital va a perder la oportunidad de que el rugby sea uno de los deportes que se practiquen en la ciudad. Los equipos se alejan poco a poco por no poder acceder a las instalaciones para sus entrenamientos. No queda otra que emigrar a localidades con más sensibilidad y en las que abrir un hueco a este deporte no sea una quimera.

La cosa es que todos pierden. En Huelva capital será más complejo encontrar jugadores y padres -ya lo es-, y la ciudad, finalmente, se quedará sin rugby los fines de semana. Puede que a alguien le interese esto, algún particular, pero a la comunidad onubense no. El rugby a este nivel genera personas con unas características determinadas. Unas características que suelen ser muy positivas para la sociedad en la que viven.

Es decir, Huelva capital saldrá perdiendo cuando, de un modo inexplicable e irremediable, se convierta en la primera capital andaluza sin equipos de rugby. Aún no ha ocurrido, pero ocurrirá.

Los sub 16 del Tartessos siguen entrenando en un campo minúsculo y de otra localidad (menos mal Aljaraque), lo que lastra su juego y les hace sufrir ante equipos de otras ciudades; los más pequeños, igual, linces enjaulados; los séniors le deben la vida a la Federación Onubense de Fútbol y, otra vez, a Aljaraque.

El estadio Iberoamericano es imposible usarlo para entrenar. Ni una sola hora a la semana, y para jugar partidos hay que hacer un tetris. Los campos de juego en Huelva son casi inexistentes y copados por los clubes de fútbol. Así que, queridos padres y madres, cojan el coche y crucen el puente, que allí, en la otra orilla, parece que la política tiene más sensibilidad a la hora de tratar a este deporte.

Alguien en Aljaraque ha visto que el pueblo se va a beneficiar y mucho de que el rugby emigre hasta allí. Alguien inteligente, claro. Ya son más los jugadores de allí que los de la capital. Los clubes de nuestra tierra están a un paso de desarrollarse al mismo nivel que los de ciudades como Marbella, Málaga o Granada. Estas ya le dieron su sitio al rugby, aquí son los clubes los que lo buscan. Y lo encontrarán, lejos de la capital, desgraciadamente.