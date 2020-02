Y Huelva no ardió

Me asusté cuando saltó la noticia: temí el estallido del apocalipsis en la vieja Onuba, en su provincia e incluso en provincias adyacentes, tan preocupadas siempre por lo que sucede aquí. Imaginé un volcán de histeria colectiva, una indignación y una revolución que dejaran en una canción de cuna la entrada del Ejército Rojo en Berlín. Pensé que no quedaría ni una sola farola en pie, que todo edificio saldría ardiendo… Pero no, no sucedió nada. El más absoluto silencio. Qué sorpresa (guiño-guiño-codazo-codazo).

La noticia a la que me refiero es la elección del estadio de La Cartuja para acoger, durante los próximos años, la final de la Copa del Rey, lo que conllevará, según se ha conocido, otra inversión millonaria que incluirá la eliminación de las pistas de atletismo. Sevilla tiene dos magníficos estadios de fútbol, pero será en otro la celebración de esas finales. 'Sólo' costó 120 millones de euros su construcción, a lo que habría que sumar sus reparaciones y mantenimiento; el estadio 'sólo' ha estado infrautilizado años y años sabiéndose, además, que la ensoñación de su origen fue un timo ante el que todos callaron. Y se me vino a la cabeza, como a muchos, los llantos, los gritos, los improperios y la tremebunda, terrible y desesperada indignación de aquellos que porfían cada vez que el Ayuntamiento local, antes y ahora, salvaguarda al Recre, Decano del fútbol español (y Bien de Interés Cultural), con cantidades ínfimas comparándolas con las del vacío estadio sevillano. Ahora no hay indignación colectiva. No se abren tertulias con este tema ni hay hashtags incendiando las redes como cuando aquel rescate albiazul (con dinero recuperable, por cierto). Nada. Qué cosas. Decían que era una vergüenza inyectar dinero público en el Recre pudiéndose ayudar con él a miles de familias, arreglar cientos de calles, construir hospitales… Se ve que con el dinero que se ha invertido (e invertirá) en el estadio de La Cartuja eso no se puede hacer, como si el dinero público no fuera el mismo aquí, allá o en Cataluña, donde todo despilfarro, 'embajadas' incluidas, es aplaudido con las orejas, no se vayan a molestar los pobres. "Es que por cada euro que se invierta allí se recuperarán 29". Ya. Cuántos complejitos salen por aquí cuando defendemos decentemente algo nuestro. Cómo defienden -como deben- otros lo suyo siempre; y cuánto nos queda aún por aprender…