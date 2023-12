Guasa: Oye Rancio, ¿qué es eso de la Ciudad Mariana? ¿Otra nueva magna de palios?

-RANCIO: ¡Qué inculto eres, Dios mío! Se trata del reconocimiento oficial de una devoción que se ha mantenido en la historia de nuestra ciudad. ¡El amor a nuestra MADRE!

-GUASA: Pues yo creo que la verdadera devoción popular es a los pasos de Cristo. De hecho la mayoría de las bandas son de Cristo y los palios los sacan los costaleros que no entran en sus “igualás”. En fin…

-RANCIO: Todos aprendimos en el colegio el bonito lema de Champagnat “a Jesús por María”, Guasa.

-GUASA: Eso serías tú, que en los Maristas estabais todo el santo día rezando. Y ahora viene otra “ideíta” para palios del “club Coronitas”.

-RANCIO: La Coronación no deja de ser una ofrenda más de amor de sus devotos a sus reinas.

-GUASA: ¿Amor? Anda que también estará contento “el Fabi” con todo esto. Siempre dejan a las Tres Caídas fuera de todo. Además, no te pongas cursi porque botos los de Valverde, que deseando estoy de que llegue mayo para hacer el camino andando con Huelva y ver a la Reina de las Marismas.

-RANCIO: No me dirás que la Esperanza y la Victoria, que se hacen nardos floridos en septiembre con Nuestra Madre de la Cinta, no son grandes devociones onubenses.

-GUASA: Eso sí es verdad. A mí también me gusta mucho cantarle a la patrona de Huelva, con mi grupito, en la subida.

-RANCIO: ¡Anda hombre! Y me vas a decir que no hay nada más puro y choquero que el amanecer del día por El Conquero, al son de los Campanilleros…

-GUASA: La verdad es que también mola. No, si al final también voy a ser mariano… Pero el paso es muy chico y calzan pocos costaleros.

-RANCIO: No tienes remedio, Guasa; me voy al despacho. Dios te salve, reina y madre...