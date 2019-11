Hispanidad y el rey Juan Carlos I (y V)

Algunos de los aspectos del magnífico trabajo de investigación realizado por C. Decobert lo he venido desgranando en las cuatro últimas semanas. Quiero hacer notar que, con este trabajo de investigación, la autora francesa consigue un objetivo importante que los estudiantes universitarios franceses interesados en la civilización española adquieran un máximo de conocimiento durante un período determinado, un concepto clave o un evento específico basado en documentos originales históricos. Es así como los discursos conmemorativos de la efeméride, el día de la Hispanidad, puede ser una herramienta útil que nos permite recordar eventos pasados en su contexto original, y también reconocer el espíritu e idea personal del orador (Juan Carlos I) sobre estos eventos.

En mi opinión, es una tarea investigadora a imitar en nuestras universidades. Tal vez mi opinión no sea la acertada, pero tenemos que recurrir muchas veces a trabajos externos para poder conocer nuestra historia. ¡Curioso, al menos!

En la anterior entrega señalamos que el rey Juan Carlos I, indica la necesidad de compartir idioma, cultura, religión, fe y civilización, valores para la cooperación en una sociedad unida.

En el discurso de 1984, destaca la necesidad de trayectoria colectiva como nación y la cooperación solidaria y fraterna (extendida a todos los países hispanoamericanos para ejercer mayor influencia en la escena internacional y formar una comunidad con un destino basado en raíces comunes). También el campo lexical la familia y hermandad, está muy presente en los discursos de la época objeto de estudio desde 1976 a 1995.

Así, por ejemplo, cito algunas frases pronunciadas por el monarca: La gran familia aparece en los discursos de 1976,1984 y 1995, una misma e inseparable familia en 1978, esa profundísima relación de familia que tenemos (1992), los hermanos de uno y otro lado del mar (1976), a sus hermanos de la península y de América (1977), España y los pueblos hermanos (1978), la solidaridad con nuestros hermanos de América (1985), a la vista de los problemas de los pueblos hermanos (1987), codo con codo con sus hermanos (1987), mi saludo a todas las naciones hermanas de ultramar (1986).

En definitiva: “Seule une union forte entre les différents peuples hispano-américains peut permettre de construire un nouvel ordre économique international. Le Roi refuse que cette pluralité et ce passé commun se désagrègent au fil du temps et que les conditions de vie des membres de la communauté et les relations économiques se détériorent” (sic). “Solo una fuerte unión entre los diferentes pueblos hispanoamericanos puede permitir construir un nuevo orden económico internacional.

El Rey se niega a que esta pluralidad y este pasado común se desintegren con el tiempo y que las condiciones de vida de los miembros de la comunidad y las relaciones económicas se deterioren”. (Traducción del autor de esta entrega).

Es evidente que necesitaría mucho más espacio semanal en Tiempo de Academia para mostrar el análisis, realizado por C. Decobert, de la totalidad de los discursos (distribuidos en dos bloques) del rey Juan Carlos I, con motivo de la celebración de los, 12 de octubre. Sobre todo, en lo que se refiere a su lectura lexicológica y retórica para resaltar la evolución de sus contenidos de diferente naturaleza, en el tiempo de democracia desde 1976, social, económica, política, educativa, cultural, ….

A modo de resumen, y en palabras de la investigadora francesa, los discursos de conmemoración del 12 de octubre, entrelazan el pragmatismo del lenguaje político y la visión idealizada de un pasado glorioso. A pesar que las situaciones de enunciación y los temas tratados por el monarca ofrecen una cierta homogeneidad, algunas estrategias discursivas divergen. Señala que el primer bloque de discursos reúne discursos epidícticos esencialmente, mientras que el segundo toma un giro más persuasivo. Los elementos descriptivos y didácticos del primer bloque se oponen a los prescriptivos y programáticos del segundo que reflejan la urgente necesidad de una unión económica.

Voy a terminar aquí esta serie: en primer lugar, con una frase de C. Decobert que resume lo tratado en las cinco entregas: “Il ressort des analyses que les discours du premier bloc sont plus intéressants pour les étudiants car ils contiennent une matière historique très riche. Les références culturelles abondent, ce qui permet à l’enseignant de pouvoir expliquer nombre d’entre elles et de les restituer dans leur contexte” (sic).

“Los análisis muestran que los discursos en el primer bloque son más interesantes para los estudiantes porque contienen un trasfondo histórico muy rico. Abundan las referencias culturales, lo que permite al profesor explicar muchas de ellos y restaurarlos en su contexto”, (traducción del autor de esta entrega); y en segundo lugar, invito al lector interesado a visitar la dirección web:http://cle.ens-lyon.fr/15302544/0/fiche article para profundizar en el tema.