Hispanidad y el rey Juan Carlos I (III)

En esta entrega, antes de abordar, en su parte central, el análisis que realiza la investigadora Claire Deborcet y colaboradores sobre los discursos conmemorativos del 12 de octubre por el rey Juan Carlos I, es importante, al tratar el problema de la civilización, en todos sus niveles, poner sobre el tapete el trabajo interdisciplinar tan necesario en cualquier investigación. Cita textual: “… la necesidad de una colaboración más estrecha entre especialistas de las diferentes disciplinas del hispanismo, particularmente entre lingüistas (en el sentido amplio del término), historiadores y geógrafos…” (Gérard Chastagnaret, Compte-rendu de la commission Civilisation. Cahiers de civilisation espagnole contemporaine, 2007. El lector interesado puede ampliar información en la dirección web http://ccec.revues.org/document112.html).

Deborcet propone, de antemano, que los estudiantes reflexionen sobre el término Hispanidad, sobre sus valores y su evolución, un término que se usa a menudo en los libros de texto de literatura, historia o civilización. Las definiciones de los términos, latinoamericanos, hispanoamericanos e iberoamericanos deben ser objeto de deliberación y estudio detallado. No vamos a entrar, al no ser objeto directo de la serie de artículos que estamos publicando, en un estudio detallado del concepto de Hispanidad, pero si el lector lo desea son bastante clarificadores los trabajos de: Zacarías de Vizcarra, Origen del nombre, concepto y fiesta de la Hispanidad, 1944; Ramiro de Maetzu, Hispanidad, 1931; Isidro Gomá Tomás, Apología de la Hispanidad, 1934.

Esta necesaria vuelta al contexto histórico permite recordar el contexto de enunciación en el que se inserta estos tipos de discursos, como mostrábamos en la pasada entrega, esencial para comprender mejor los invariantes que contiene. En lo que sigue, quiero aclarar que en todo el artículo cuando aparece el término hispanoamericano/a es asumible a la autora C. Deborcet. Como se indica, ut-supra, evidentemente cuándo nos referimos a Hispanoamérica, Iberoamérica y Latinoamérica no tienen el mismo significado, por lo que no es adecuado emplearlos indistintamente: a) Hispanoamérica se refiere al conjunto de países americanos de lengua española, su gentilicio es hispanoamericano; b) Latinoamérica engloba el conjunto de países del continente americano en los que se hablan lenguas derivadas del latín (español, portugués y francés). La denominación América Latina es igualmente adecuada. Su gentilicio es latinoamericano; y c) Para referirse exclusivamente a los países de lengua española incluyendo el portugués, Iberoamérica.

C. Deborcet plantea la cuestión: ¿Discursos conmemorativos del 12 de octubre como herramienta histórica: ruptura o continuidad?

Para dar respuesta, comienza el análisis en el discurso de 1976, con la frase: “… Le roi Juan Carlos se présente dans ses discours comme le roi d’Espagne, c’est-à-dire l’incarnation de la monarchie qui parle au nom du peuple espagnol. Il s’exprime aussi en tant que membre d’une famille, qui réunit tous les hispanoaméricains…” (sic). “... El rey Juan Carlos se presenta en sus discursos como el rey de España, es decir, la encarnación de la Monarquía que habla en nombre del pueblo español. También habla como miembro de una familia, que reúne a todos los hispanoamericanos…”.

También está dirigido a toda la comunidad hispanoamericana, salvo ciertos discursos a los jefes de Estado (1976, 1977, 1986), a los miembros del Gobierno (1986), a los presentes que fueron invitados, a los jefes de Misión de las Repúblicas Americanas (1977), cuerpo diplomático (1977, 1991, 1993, 1995) o a los miembros del Patronato del Instituto Cervantes (1993, 1995).

Es un análisis detallista donde alternativamente usa el “yo”, “vosotros” y “nosotros”.

En la medida en que todos sus discursos estén dirigidos a la comunidad hispanoamericana, indica C. Deborcet: “... nous savons d’ores et déjà qu’il ne sera pas fait référence aux aspects négatifs de la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb et des années de colonisation, de destruction, d’assassinats, de conversion religieuse forcée et de guerres qui ont suivi…” (sic) “…ya sabemos que no habrá referencias a los aspectos negativos del descubrimiento de América por Cristóbal Colón y años de colonización, destrucción, asesinato, conversión religiosa forzada y guerras que siguieron…”.

Es en el discurso de 1980 dónde Juan Carlos I, rey de España, hace referencia a algunos aspectos poco glamorosos del pasado colonial: “… Ningún español de mi generación se empeñará, por tanto, en ocultar y, lo que es peor, en ocultarse a sí mismo, las sombras que pueden oscurecer el período Colonial de la historia de puntos de vista países americanos: pero si queremos ser honrados, tenemos que reconocer que España llevó a América a un orden universal …”.

Se recuerda el aspecto positivo del descubrimiento para alentar a todos los países hispanoamericanos a llevar a cabo un proyecto común, es decir, la creación de una comunidad hispanoamericana. Las viejas relaciones de dominación están desterradas para dar paso a la cooperación y la solidaridad.