Reducir las novedades cofrades a estrenos materiales resulta muy pobre. Independientemente de los grandes estrenos de los que disfrutaremos los cofrades, desde mi punto de vista, la gran novedad para la Semana Santa onubense en este año, es el incremento de la nómina de hermandades de penitencia con la incorporación de la Hermandad de Nuestra Señora del Prado en su Dolor.

En este sentido, la Huelva cofrade se hace más grande y un nuevo barrio, que a priori no tenía tradición cofrade, aportará una nueva geografía a nuestra Semana Santa. Un nuevo barrio que ofrecerá su impronta a nuestra condición de onubense.

Son muchos los que no son capaces de ubicar en el plano de Huelva al barrio de El Higueral. La nueva hermandad, no sólo pondrá al barrio en el mapa, sino que creará una nueva conciencia de pertenencia al barrio entre todos sus vecinos. Es la faceta socializadora de las hermandades, pero además, la Hermandad del Prado incrementará, de forma sustancial, la vida parroquial y vecinal.

Igualmente, fomentará, a buen seguro, el conocimiento de la figura de nuestro recordado sacerdote Paco Girón y será un pilar firme para apoyar a la Comisión, creada ex profeso, que trabaja en pro de conseguir la beatificación del sacerdote de Higuera de la Sierra.

Con la Hermandad de Nuestra Señora del Prado la Parroquia de San Pablo será conocida, ya no sólo por los cofrades en particular sino por los cristianos y onubenses en general. Pero ahora, es el momento de la cautela, del sosiego, del saber hacer bien las cosas. Es el momento de no tener prisas, pues como afirma el adagio popular, nunca fueron buenas consejeras.

El tiempo debe ser el mejor aliado de la Hermandad a la hora de consolidarse. Soñar con hacer la carrera oficial es legítimo y necesario, pero en estos momentos, la realidad de la Hermandad del Prado, es, que no es poco, el Barrio del Higueral y que cada Viernes de Dolores, sus vecinos se sientan orgullosos de su hermandad.

La Huelva cofrade se hace más extensa. Un nuevo barrio se incorpora a este sentimiento tan nuestro de vivir la Semana Santa al modo cofrade. El barrio de El Higueral es una muestra más de cómo el trinomio mágico de: parroquia, barrio y hermandad es el futuro de nuestra Semana Santa.

Leí en cierta ocasión, que el futuro de la Semana Santa en las grandes ciudades estaba en los barrios. Estoy de acuerdo con esa afirmación, ya que las ciudades crecen y van naciendo nuevos barrios, nuevas realidades vecinales y nuevas necesidades pastorales. Las hermandades si pueden y deben ser, si se trabaja con firmeza, excelentes agentes pastorales y vecinales.

En las últimas cuatro décadas, las cofradías de Huelva han crecido una enormidad. A finales de la década de los setenta, cuando las hermandades vivieron el boom que las rescataba del mayor de los letargos, nadie podía imaginar que íbamos a estar en este momento tan álgido. Quizás estemos viviendo el surgimiento de una nueva corriente cofrade en los barrios. El tiempo nos lo dirá. Ahora, y porque es lo que toca, felicitémonos todos con una nueva hermandad, que entre otras cosas, hace de Huelva una ciudad más grande.