El PP satisfizo el pasado noviembre la multa de 245.492 euros a la que fue condenado en concepto de responsabilidad civil como partícipe a título lucrativo en los beneficios que obtuvo la trama corrupta Gürtel. Un eslabón más del calvario judicial que ha asumido Pablo Casado, con media docena de juicios en curso y a la vista durante 2021.

"Yo era diputado por Ávila y no tenía responsabilidades en el PP", proclama el líder que promete ejemplaridad en referencia a las imputaciones de anteriores dirigentes del primer partido de la oposición en la causa por el espionaje ilegal al ex tesorero Luis Bárcenas, quien ataca de nuevo con su torpedo contra Mariano Rajoy, al que acusa de destruir los papeles de la caja B del partido, que funcionó, según el ex tesorero, entre 1982 y 2009.

El annus horribilis del PP ha arrancado con el juicio a la ex presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, que se enfrenta a una petición del fiscal de tres años de cárcel por haber falseado presuntamente su máster. El propio Casado se libró de una investigación por su máster en la misma Universidad, pese a que los jueces encontraron indicios de trato de favor.

El gran nubarrón judicial del PP se licuará con los juicios por la reforma en negro de la sede de Génova, la caja B al hilo de los papeles de Bárcenas, la Gürtel II, Lezo, Púnica, Kitchen...

Rota la foto de Colón y dinamitados los puentes con la ultraderecha, Casado apechuga con su herencia envenenada para erigirse como alternativa, aunque su nulo espíritu de colaboración ante la pandemia y su primitiva aversión a todo lo que suene a nacionalismo o a rojo (morado) se lo complica, por no hablar del postureo populista que tanto critica el hombre de la foto de la pala en la nieve...