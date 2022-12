Hacer los deberes en diciembre en la escapada del lider

El Recreativo tiene su parte de espacio destacado y eso también le penaliza en la recuperación del tiempo perdido por descensos acumulados, que le obliga a acelerar el paso sobre el campo. Y pese a llevar seis partidos ligueros sin perder, los dos empates seguidos han causado disgustos e inquietudes tras el tirón del líder Antequera (7 puntos de ventaja) cuando parecía que el plantel de Ábel Gómez había puesto la directa en su persecución, incluso se hacían pronósticos en su alcance. Cierto que queda mucho para consuelo, pero al que marcha escapado le falta menos y compromete a duplicar los esfuerzos a sus perseguidores, además de desear sus fallos.

Las secuelas de la desilusión con esas bajadas de tensiones y de ritmo, ya habituales como infortunio en las segundas partes, crean máxima alerta en el club. Y es que la racha de resultados positivos no tapa la inestabilidad de un equipo al que le falta rigor en su juego y contundencia cuando tiene a su favor los partidos. Ábel Gómez se queja de los altibajos, siendo uno de las partes señaladas porque tiene a su cargo la dirección y vigilancia del trabajo estimado y que le deja en mal lugar como ese revolcón de cambios tácticos frente al colista filial sevillista, el peor equipo fuera, que agradeció el regalo de su primer punto viajero.

Chapín pone otra vez a prueba el efecto secundario inmediato entre expectativas. Un derbi inédito, el Xerez Deportivo C. F. se fundó en 2013, y con alicientes: cartel político 'Día de la bandera andaluza', declarado de alto riesgo por los antecedentes con el otro equipo local (Xerez C. D.), y el primer medio día del club por el atractivo del Recreativo. La previa marca distancias aritméticas: un rival en descenso, peor equipo en casa (tres empates y sin ganar) y el Decano segundo mejor fuera (11 puntos) con sólo la derrota en Antequera. Idéntica situación en las estadísticas hace una semana: mírame y no me toques.