Hace ya algunos años, cuando el San Roque jugaba en Segunda B, en la época dorada de Ceballos, escribí un artículo sobre Granada y su afición que llevaba el mismo enunciado que el de hoy. En aquella ocasión, el cuadro lepero empató a dos en Los Cármenes ante el primer equipo nazarí y aquello no sentó muy bien a algunos aficionados, que agredieron sin contemplaciones a los seguidores del San Roque de Lepe al término del partido. Por entonces resaltaba la elegancia de una ciudad abierta al mundo, turística, de un legado impresionante. Esa posición no se correspondía con lo que hicieron esos energúmenos, que ensuciaron la marca Granada y su legado, patrimonio de la Humanidad.

Tiempo después ha ido el Recre, para medirse a su filial, para lograr un triunfo que le eleva al primer puesto justo en el momento más oportuno. Y en esta ocasión, los aficionados recreativistas no tuvieron, que se sepa, problema alguno. No es igual el primer equipo que un filial, sin duda. Pero sí tuvieron algún problema compañeros de algunos medios. No sé si es costumbre o no. Pero en la memoria de otros, los más veteranos del lugar, aún está presente cómo se las gastaba aquel Granada del blanco y negro, momentos en los que era muy complicado ir a jugar a Granada. Que le pregunten a Amancio.

Solo son algunos apuntes para la libreta. Pero lo fundamental es que el Recre ganó, es primero y esa posición de privilegio la va a defender ante el Villanovense este domingo en el Colombino. Y esa levitación, con la que llega el Decano al desenlace de la Liga regular se produjo en Granada, gitana y mora por los siglos de los siglos. Allí, los moros dejaron una historia para poder contemplar generaciones y generaciones. Allí tuvo que ser. En esa tierra que se inunda de gente abierta y amable, en una ciudad cosmopolita. Allí alcanzó tocar el cielo el Recre. Ya falta menos para culminar una temporada histórica que pueda pasar a engrosar ese altar de un Decano que está ávido de heroicidades. Granada y su Alhambra, el Albaicín y sus rincones mágicos. Todos ellos asistieron a la proeza del Recre. Un Decano que supo defender como hombre lo que en su día no pudo hacer Boabdil el Chico.