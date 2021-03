Han pasado poco a poco los días en el calendario, los hemos ido tachando uno a uno, y casi sin darnos cuenta han caído cual hojas caducas los días de cuaresma, los de preparación para los momentos que están por venir, y que como cristianos y cofrades viviremos intensamente, pues, aunque no haya pasos en las calles, Semana Santa hay, claro que hay, y estamos en la obligación de celebrarla. A pocos días de comenzar nuestra Semana Mayor me gustaría hacer hincapié en los actos que se están llevando a cabo en nuestra ciudad, y que están siendo referentes de buenas formas, con una organización escrupulosa, y que sin pretenderlo están siendo reflejo en otras ciudades.

Estamos viviendo momentos de incertidumbre que nos hacen pensar en la necesidad de realizar actos que en poco o en mucho nos recuerdan a la normalidad, esa que poco a poco estamos olvidando y que no sé si volveremos vivirla y sentirla de igual forma.

Las críticas se han ido sucediendo cuando se anunciaban, críticas de varios sectores de nuestra sociedad, y que tal vez viniesen por miedo a que nos pusieran el punto de mira ante un posible contagio grupal. Ante la necesidad de que se produjesen o no, quiero ofrecer mi punto de vista, y no es otro que debemos seguir adelante con las medidas oportunas. Quiero romper una lanza en favor de todas las personas que venciendo al miedo, a la incomprensión, a las envidias, por qué no decirlo, decidieron luchar contra cualquier adversidad y trabajar para conseguir que nuestra fe estuviera presente, como nos gusta a los cofrades, en la calle. Felicito a todas las hermandades que han presentado sus estrenos haciéndonos partícipes de ellos, mostrando a toda Huelva, apropiándome del dicho de mi querida hermandad de Redención, que nuestra Semana Santa está más viva que nunca. Personalizar sería difícil, ya que desde la lejanía es complejo hablar de nombres concretos. Personalizar el éxitos de los últimos actos de nuestra Semana Mayor en nombres como Gabriel Cruz, nuestro Alcalde; Antonio Díaz González, Presidente del Consejo de Hermandades; Don Santiago Gómez Sierra, Obispo de nuestra diócesis; José Luis Alburquerque, alma mater de los últimos grandes eventos cofrades…, sería dejar en el camino a muchas personas, pero seguro que ellos les agradecen su colaboración, trabajo y entrega, pero desde aquí, desde mi modesta columna de opinión, quiero agradecer su entrega y predisposición a organizar los diferentes eventos vividos estos los últimos días. Gracias a personas como ellos podemos estar seguros de que nada podrá dejarnos encerrados en nuestras casas. Qué decir del pregón de nuestra ciudad, anuncio de lo que está por venir, fue diferente, sonoro…, pese a todo se realizó y con ello no fue un domingo más, fue un domingo que hace tan solo un par de semanas no pensábamos que se pudiese realizar, pero dio un soplo de aire fresco entre cofrades que tuvimos la oportunidad de reencontrarnos, de comentar, de sentir que volvemos, que estamos y que estaremos. Gracias, Eduardo Sugrañes, por tu pregón, por tus sentimientos hechos oración, por abrir tu alma en momentos difíciles, por hacernos presentes ante la adversidad, y ser un canto de alabanza de fe a Dios, a nuestra Semana Mayor y a Huelva.

Finalizar recordando que teniendo los cuidados y medidas de seguridad pertinentes seremos capaces de volver o retornar a lo que hace más de un año dejamos aparcado por esta maldita pandemia.

Volverá nuestra Cuaresma soñada, nuestro domingo de Pasión y nuestro Domingo de Ramos soleado y azul, y cómo no, volverá el Domingo de Resurrección, pues sin resurrección no existiría esperanza, y yo habré disfrutado de un Lunes Santo de Amor, de Misericordia, de Rocío y Esperanza, y de Dolores del Perdón.