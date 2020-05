El Gobierno hace trampa

El SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) no ha pagado el día 10 a los afectados por los ERTE la parte que le correspondía. O al menos no ha pagado a muchos de los que se han quedado temporalmente sin empleo, que han pasado unas semanas en precariedad absoluta por falta de ingresos y pedían moratorias para hacer frente a sus compromisos recordando que el día 10 de mayo recibirían sus ingresos por parte del organismo estatal, como el Gobierno había prometido.

Este Gobierno suele engañar para ocultar sus deficiencias, pero en una situación de precariedad como la que se está viviendo, no se puede hacer trampa diciendo que el SEPE va a pagar el 3 de mayo, el 3 de mayo dice que el 10 y el 10 dice que lo hará en junio. No hablamos ya de que millones de personas afectadas por los ERTE no pueden pagar hipotecas, alquileres, o los recibos habituales que tiene una familia, sino que estamos hablando de comer. De comer. Cuentan en los supermercados que hay clientes de toda la vida que preguntan si pueden pagar a fin de mes.

Es obligado que la ciudadanía actúe en la desescalada con el máximo sentido de responsabilidad posible, porque saltarse las normas supone una vuelta atrás de graves consecuencias mortales y sociales.

No hay fondos ni medios para que el SEPE pague en tiempo y forma, y no es seguro que se pueda ofrecer el mínimo vital que tanto se publicita a aquellos que acrediten que no tienen ingresos. ¿Hay dinero para hacerlo? Sánchez dice que desde Bruselas van a llegar fondos casi ilimitados que, sin embargo, en Bruselas condicionan a muchas cosas de las que Sánchez ni habla, y el Gobierno muestra una satisfacción exultante por el acuerdo con empresarios y sindicatos mientras dirigentes empresariales afirman que en el último momento el Gobierno introdujo cambios respecto a lo que se había acordado … y que no tienen la certeza de que sean los adecuados a la situación que sufrimos.

Cuidado con Sánchez e Iglesias: una vez más, engañan.