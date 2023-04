El tramo final de la liga y la gran competencia en la zona de play-off exige lo máximo en efectividad y evitar el mínimo error no forzado en esa amplia disputa por escoger la mejor posición cuando hay un margen de seis puntos entre los aspirantes. El Recreativo está bien situado a trancas y barrancas, pero no tiene la confianza de su afición, quizá pesimista ante el desafío de las eliminatorias de ascenso. El equipo no ha dado motivos suficientes a sus fieles para confiar plenamente en sus expectativas porque sus sensaciones dejan mucho que desear al lastrar excesivas decepciones. Una temporada arriba sin rematar un ejercicio de solvencia.

El Recreativo no convence al ser previsible, sin intensidad, escasa producción y disolvente en ataque, pero tiene todavía pulso apoyado en el cúmulo de resultados que al final se impone en la práctica al no ajustarse con la acción y efecto de la teórica desarrollo del fútbol. Lo cierto es que todos los equipos implicados quisieran disponer de esa protección de puntos como mejor opción en la toma de decisiones y las posibilidades. La directa hacia el ansiado ascenso la perdió por su inestabilidad sin hallar la clave como conjunto, sin embargo la dirección para encontrar el mismo objetivo la tiene bajo control porque tampoco se vino abajo en las fases más decadentes y en la emergencia.

El recreativismo debe generar un clima favorable en el Nuevo Colombino y hay que enfrentarse a las dificultades con decisión cuando se divisa las consecuencias de la temporada. Gestionar tensión y frustración. Hoy llega el Xerez Deportivo en pugna de permanencia y crecido tras dos triunfos unido a su rendimiento fuera, superior al casero. El Decano suma seis jornadas invicto para asegurar la segunda plaza. Una cuestión de calma para resolver los partidos. Rivalidad y competencia tradicional. Aficiones "picadas" con rasgos propios. Alto riesgo en todos los apartados.