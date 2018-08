Gatillazo histórico

Hay algo que se nos escapa. No es posible que se acuda tantas veces al ridículo sin haber un motivo de peso. En esta dramática historia del Recreativo de Huelva no se puede buscar sólo un culpable. Desechen la idea. No se vuelvan locos. Esto es un compendio de cosas de origen desconocido cuyo camino ha descrito de forma tortuosa y desordenada. Porque no puede haber más desorden ni le cabe más ridículo. Vaya por delante que lo que importa es la salvación del Recre. Sacarlo del infierno. Trasladarlo a la respiración natural. Pero por mucho que se esfuerzan los que se esfuerzan siempre, la situación no mejora.

Dicen algunos que está mucho mejor que hace tres años, que las cuentas están desbloqueadas y que el club ya se mueve con sus piernas. Cierto. Pero habrá que poner en la otra parte la otra media historia porque las verdades a medias tienen malas composturas. Y dice la resolución de la gestión del Recreativo que el fracaso no puede ser más contundente.

En todo ello no hay culpables salteados sino un compendio de complicidades que dan origen a todo esto, a ser el hazmerreír de España entera. El Decano no puede proyectar esta imagen. Y la clase política, menos. Esto es un desmadre que consienten, además, los que deben defender los derechos de la afición, única inocente de la historia.

Llegó Krypteia y se coló en el Colombino sin pedir permiso, sin llamar a la puerta, mandando y deshaciendo, argumentando campaña de abonados para después tener que guardar en el disco duro porque el consejo se puso flamenco y puso pie en pared. Todo ello elevado a la opinión pública. Llega la LFP y dice que Krypteia no es fiable, algo que corrobora la Mesa de Contratación. Aunque el informe de la Liga hubiera sido favorable, dudo que Krypteia hubiera aterrizado en el Recre.

El caso es que no hay venta y las explicaciones no convencen, como no convencen las gestiones desde hace tiempo. Es el momento de la afición y de los colectivos. Están ante un momento histórico para pedir responsabilidades. Porque ya no nos queda otra esperanza.