Tissot, Tissot, Tissot... repetía la voz femenina tras la sintonía de Supergarcía. El comunicador arrancaba el programa con lo de “saludos cordiales” aunque daba las buenas noches con mala hostia. El rictus malencarado se oía en todo el mapa. Y tras la introducción sonaba el remate de la cuña: “Tissot, el reloj”. Era un efecto conseguido, el oyente con la oreja aplastada por el transistor aguardaba la coda, como en el chiste de la bota que tira el vecino de arriba. Si se remataba la cuña es porque a continuación García empezaba a dar el repaso mollar. Toda España se había ido a dormir salvo los que estaban con él, 1984, tiempos efervescentes en Antena 3 Radio.

Pero podía ser que el iracundo comunicador entrara con el pie izquierdo y comenzara su retahíla cabreada, yéndose por los cerros de Úbeda hasta alcanzar Teruel lo menos. Y hubo ocasiones en que lo de Tissot se remató pasadas las 00.30, con lo que era García con los anunciantes.

En la docuserie Supergarcía se esboza el retrato obsesivo de este periodista que acaparaba tanto que podía permitirse juzgar quién era digno o no de su conmiseración. Era el amo del mundo, aunque España aún no había empezado a despegar, y lo peor de él, pagado de sí mismo por la fortuna de sus anuncios, es que no supo encajar que en la vida existieran voces críticas o que la competencia le diera bocados a su tostada.

El olfato, habilidades y méritos de José María los fue perdiendo en la burbuja del estudio, obcecado en sus fantasmas y odios y sin aceptar objeciones razonables. Fue una mala escuela. Algo ha quedado de ese poso en ciertas redacciones deportivas radiofónicas sobre la apariencia de buen rollo.

García construyó desde su arrogancia un lucrativo populismo deportivo. La docuserie de Movistar llega a compadecerse. En la España de 2023 no serían necesarias las fintas interesadas y de soberbia de este icono de tiempos en que aún todos éramos demasiado ingenuos.