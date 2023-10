L A sensación -mi sensación- era que el Decano iba a hincar la rodilla en Ibiza sí o sí con o sin gracia arbitral, porque si atrás estaba como estaba… Pero claro, cuando al primo tercero de Negreira se le ve venir, y con todo lo que nos ha llovido ya, a muchos les hierve la sangre y creo que con razón. La expulsión de Josiel era una compensación cantada, varias amarillas mostradas desde el principio fueron chistes de mal gusto y el penaltito en contra (otro para la colección) fue la confirmación de la alternativa a Tonetti de ese genio llamado Pol. Infinidad de seguidores piden al Club que levante la voz de una santa vez y yo no sé si lo está haciendo donde debe sin que nadie se entere o si lo hará con megáfono, pero lo que tengo claro es que quedarse de brazos cruzados asimilando errores groseros es asumir mangazo tras mangazo e injusticia tras injusticia. Y miren, no, eso no; nos jugamos la vida cada domingo como para que nos pongan encima más palos en las ruedas.

Si algo bueno tuvo el doble descenso -que no tuvo nada bueno, pero ya me entienden- fue que, desde el primer día, todos tenían claro que había que llegar a la meta pese a todo y pese a todos, sin excusas. Daba igual el rival, el césped o simulacro de tal donde tocara jugar, si el colegiado llevaba una media en la cabeza y una Swiss Mini Gun en el bolsillo o si hacía frío polar o calor sahariano durante los duelos. Y así fue: dos ascensos y volver a empezar. Con el objetivo de la permanencia ojalá el mensaje ahí dentro esté tan claro que también trascienda fuera: “pase lo que pase y pase lo que nos hagan pasar vamos a conseguirlo por las buenas, por las malas o por las regulares”. Uno estaría un poco más tranquilo si lo de Villar y Caballero estuviera solucionado, porque llevamos tiempo con un solo delantero nato y creo que es un hándicap terrible para un equipo como el nuestro. Terrible me parece también, por cierto, haber oído que los cuatro equipos recientes contra los que hemos jugado “no eran de nuestra liga”. Si en el tercer escalón el Recre no puede morder a cualquiera (ya se ha comprobado que sí) yo cierro el chiringuito. Ni cuando nos estaban matando había que salir con miedo ante nadie... Esto, como los dos cursos atrás, también es una final día tras día. Y todavía quedan dos más en octubre; y otras cuantas en noviembre, y en diciembre… Que sean sin zancadillas, por favor.