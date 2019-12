Nos frotamos las manos pensando en el estreno de Sánchez y Carbonell. Fue su propio director, Santiago Tabernero, el que le puso fecha y hora al evento, en el coloquio de Historia de nuestro cine. Será el jueves 16 de enero a las once de la noche. No es que no nos alegremos del parto, después de tanto tiempo esperando. Pero la fecha del alumbramiento nos sirve para reflexionar sobre algunas cuestiones relacionadas con La 2, con lo que fue, lo que es, lo que debería y lo que no debería ser, y lo que a muchos no gustaría que fuera.

El 16 de enero es la noche de los Premios Feroz, los de la crítica independiente española. En esa velada, que en sus inicios ofreció en directo Movistar, pero que más tarde no encontró cadena que la emitiera, los informadores cinematográficos eligen desde hace 7 años los que a su juicio son las mejores películas y las mejores series. Con sus tics. Sus manías. Con decir que Mientras dure la guerra, con 17 nominaciones a los Goya, ni siquiera está nominada a mejor película, está todo dicho.

Pero si La 2 es el canal cultural más cercano a la vanguardia (y en este sentido su programa emblemático, La 2 Noticias, sí lo es) está claro que la cadena debería estar en los Feroz. Los debería dar, por supuesto. Pero no solo eso.

Del mismo modo que los Goya son la gran noche del cine español de La 1, los Premios Feroz deberían ser uno de esos eventos por los que debería sacar pecho una cadena como La 2, montando su mesa de expertos, donde blogueros, influencers, gafapastas y asimilados comentasen sus quinielas a propósito de Oliver Laxe, Belén Funes o las series de las plataformas.

Lo que harán esa noche, y a la misma hora que María Hervás (Ifhigenia en Vallecas' presenta los Feroz, es estrenar el que será su mejor programa del año. A su aire. Lo que es una muestra de falta de criterio.