Europeos...

El antepenúltimo puesto de Blas Cantó ha creado una imprevisible crisis de identidad nacional en torno a Eurovisión. Tenemos la sensibilidad sobre España a flor de piel y para colmo Luis Enrique no ha venido a calmar los ánimos. Lo del festival obliga a un poco de interés añadido por parte de TVE para crear una selección, o un proceso de designación directa, donde concurran realmente voces y compositores de primera línea para representar a España. Al menos el personal no se acordaría sólo de Eurovisión el mismo día de las tristes votaciones.

Lo de Blas Cantó ha coincidido con una nueva dirección en RTVE que debería tomarse más en serio una inversión que supone un desembolso de unos 600.000 euros, una cantidad razonable por audiencia, por prestigio de cadena y por la (remota) posibilidad de organizar un festival que si se celebrara en Madrid (mejor en Sevilla) sería un éxito económico seguro. Al festival hemos llevado buenas voces, no todos los años, pero lo que es seguro es que desde el Eres mi debilidad, de Marcos Llunas, en 1997, no hemos vuelto a enviar una canción digna de interesar al continente.

Como es el momento de dar ideas para que la tendencia de España en Eurovisión mejore (no planteemos una victoria por chiripa) he aquí sugerencias de las que algunas están ya en las redes: una intérprete de flamenco fusión, en la estela de Rosalía; intérpretes de carácter indie capaz de sorprender, tipo C. Tangana (que gana enteros para que se involucre); grupos o solistas capaces de divertir o intérpretes que sepan generar espectáculo a su alrededor, otra vez Rosalía como referente. Más arriesgado y discutible sería embarcar a una vieja gloria, como ya ha intentado Reino Unido de manera infructuosa.

Y en mi opinión, por proponer, el camino más engorroso pero más efectivo sería crear un festival de TVE, a lo San Remo, en el que pudieran participar grandes figuras de España y de toda América para enviar lo más rompedor de la música comercial de aquí o de allá.